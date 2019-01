Quoi de neuf pour les 90 ans de Tintin ?

C'est le 10 janvier 1929, à Bruxelles, dans les pages du périodique Le Petit Vingtième qu'apparaissent pour la première fois le personnage à la houppette et son fidèle chien Milou. Leurs aventures commencent au pays des Soviets pour se poursuivre au Congo, au Tibet ou encore sur la Lune. Après plus de 250 millions d'albums vendus aux quatre coins du monde, le succès de l'oeuvre de Georges Remi (1907-1983), alias Hergé, continue encore et toujours... Tintin n'a pas pris une ride ! "Nonante ans, c'est une fake news ! Tintin a 15 ou 16 ans même si, au fil du temps, il a pris davantage les apparences d'un jeune homme de 19 ans. Il incarne un rôle d'adulte en dépit de son jeune âge", raconte Yves Février de la société Moulinsart. Et d'ajouter qu'une vie simple, riche en aventures et en amitiés font la force de sa jeunesse. Qu'à cela ne tienne, le héros de BD est à la fête cette année ! Voici quelques-uns des événements en son honneur :

Tintin au Congo remastérisé

Après Tintin au pays des Soviets, place à la colorisation de la version noir et blanc originale de Tintin au Congo mais dans un format numérique. La société Moulinsart s'est, en effet, donné pour mission de restaurer, d'améliorer et d'embellir grâce à de nouvelles technologies, la qualité de reproduction des premières aventures éditées en noir et blanc. Cette version est disponible en trois langues (FR, NL, EN) via l'application "Les Aventures de Tintin".

Une expo inédite au Musée Hergé

Pour la première fois et à titre exceptionnel, le Musée Hergé, à Louvain-la-Neuve, expose, dès ce 13 janvier, une série de planches originales en noir et blanc de l'aventure Tintin au Congo. Des planches présentées, pendant un mois maximum, en regard de celles qui ont été récemment remastérisées et colorisées. En outre, ce musée qui compte plus de 80 planches originales, 800 photos, documents et objets divers, fêtera, lui, ses 10 ans en mai.

Une nouvelle revue

En partenariat avec les Editions Prisma et le magazine GEO, les éditions Moulinsart revisitent l'univers d'Hergé pour partir à la découverte du monde d'aujourd'hui dans une nouvelle revue trimestrielle. Intitulée provisoirement "Tintin, c'est l'aventure", elle comptera 150 pages de reportages, d'enquêtes, de portraits et de rencontres avec ceux qui font le XXIe siècle. Et, dans chaque numéro, une aventure inédite en bande dessinée créée par les plus grands noms du 9e art et librement inspirée de l'esprit d'Hergé. Pour le premier numéro sur le thème de la conquête spatiale, Yslaire relève le défi. "Il va falloir inventer un truc qui a à voir avec Tintin mais sans Tintin, c'est un défi formidable, une chance !", a-t-il confié. Première parution début juin.

Une pièce et des voitures

Avis aux collectionneurs ! La Monnaie Royale de Belgique va sortir, en février, une pièce commémorative officielle de 5 euros à l'occasion de l'anniversaire de Tintin. Seulement 6.250 pièces avec relief simple (12,50 €) et 6.250 pièces avec couleur (15 €) seront disponibles (commande via www.piecescommemoratives.be). Par ailleurs, pour célébrer le héros de BD, Hachette et Moulinsart réalisent une collection exceptionnelle des plus belles voitures des aventures de Tintin, à l'échelle 1/24e. Une collection inédite qui sera en vente fin de l'année en Belgique.

A l'étranger

Comme les aventures de Tintin, les événements consacrés à cet anniversaire dépassent aussi largement les frontières belges puisque, entre autres, des expositions internationales marquent le coup. Parmi elles, "Hergé, une vie, une oeuvre" au château de Malbrouck en France (30/3 jusqu'au 30/11) "Tintin I La Lluna. 50e anniversaire des premiers pas sur la Lune" à Barcelone (jusqu'en mai) ou encore "Hergé" à Séoul (jusqu'en avril).