Elles embellissent les parterres tout en ne demandant que peu d'entretien : les graminées ont la cote au jardin. Mais quelle variété choisir, notamment si on est allergique?

Platement parlant, les graminées sont des "herbes" dont il existe des variétés ornementales, à visée décorative. Demandant peu d'entretien, très variées, faciles à cultiver et belles en toute saison (sèches, elles donnent un air un peu moins désolé au jardin en hiver), elles sont aujourd'hui très à la mode. Envie d'en planter au jardin ? Voici une sélection de variétés recommandées par Jean-Muc Wanzoul, professeur à l'Institut horticole de Gembloux.

En cas d'allergie

En cas d'allergie, peut-on planter des graminées au jardin ? Nous avons posé la question à plusieurs allergologues qui se veulent plutôt rassurants : les allergies ne se déclarent le plus souvent qu'à partir d'une concentration assez élevée de pollens. Dans la plupart des cas, sauf si vous plantez d'immenses massifs, ce ne sont pas les quelques bouquets de graminées de votre jardin qui changeront la donne, d'autant plus que beaucoup d'herbes ornementales fleurissent en été, soit plus tard que les graminées sauvages, et donc à une période où la proportion de pollens dans l'air est assez limitée.

Par ailleurs, tous les pollens de graminées ornementales ne sont pas allergisants, le problème est même assez peu fréquent. Si vous êtes très sensible, voici toutefois quelques espèces à éviter : Arrhenaterum bulbosum (panachée ou non), Deschampsia cespitosa (et ses cultivars), Festuca (sauf Festuca glauca, la fétuque bleue, et les cultivars, qui présentent peu de risque), Phalaris arundinace. Dans une moindre mesure, on peut aussi citer Calamagrostis acutiflora, Lagurus ovatus, Leymus arenarius et Stipa gigantea, qui peuvent poser des problèmes lorsqu'elles sont plantées en grande quantité.

Moyennant cette précaution, voici quelques variétés intéressantes ou originales qui habilleront votre jardin de couleurs et de formes !

Une affaire de couleurs

Qui a dit qu'une graminée devait nécessairement être verte ? Voici quelques couleurs un tant soi peu plus originales...

Bleu : Festuca glauca (fétuque bleue) à planter en massif ou dans une rocaille, de petite taille (40 cm). Un peu plus grand : le Leymus arenarius , qui peut atteindre un mètre et affiche un bleu métallique très caractéristique.

(fétuque bleue) à planter en massif ou dans une rocaille, de petite taille (40 cm). Un peu plus grand : le , qui peut atteindre un mètre et affiche un bleu métallique très caractéristique. Rouge : la plus connue est l' Imperata cylindrica 'Red Baron' (50 cm de haut), qui pousse en touffes compactes rouge sang. Citons aussi Virgatum 'Rehbraun' et Panicum virgatum 'Sangria' , aux belles feuilles rouges, vertes à la base.

(50 cm de haut), qui pousse en touffes compactes rouge sang. Citons aussi et , aux belles feuilles rouges, vertes à la base. Jaune : la plus flamboyante est probablement Hakonechloa macra 'Sunflare' , avec son feuillage retombant bicolore de jaune bronze aux reflets rouge. Carex elata 'Aurea' (40-60 cm) affiche pour sa part des feuilles longues et fines, jaunes dorées bordées de vert. Cette plante a l'avantage de supporter l'ombre, mais sera d'autant plus jaune plantée au soleil. Luzula sylvatica 'Aurea' (40 cm) arborera par contre un joli feuillage de couleur jaune doré même à l'ombre.

, avec son feuillage retombant bicolore de jaune bronze aux reflets rouge. (40-60 cm) affiche pour sa part des feuilles longues et fines, jaunes dorées bordées de vert. Cette plante a l'avantage de supporter l'ombre, mais sera d'autant plus jaune plantée au soleil. (40 cm) arborera par contre un joli feuillage de couleur jaune doré même à l'ombre. Panaché de jaune ou de blanc :Acorus gramineus 'Ogon' possède un feuillage strié de jaune (40 cm de hauteur). En plus grand (1m), citonsMiscanthus sinensis 'Zebrinus' aux feuilles tachetées de jaune. Molinia caerulea 'Variegata' (1m) arbore pour sa part unfeuillage panaché vert et blanc.

Une affaire de fleurs

Toutes les graminées ne fleurissent pas en épis : certaines offrent à cette occasion une débauche de formes et de couleurs.

Lagurus ovatus : fleurit en jolis épillets dressés et ovoïdes d'un blanc soyeux (50 cm).

: fleurit en jolis épillets dressés et ovoïdes d'un blanc soyeux (50 cm). Briza maxima : légère, elle se balance au moindre souffle et arbore en été des tiges florales portant de gros épillets retombants en forme de coeur, passant du vert au blanc argenté teinté de pourpre (50 cm).

: légère, elle se balance au moindre souffle et arbore en été des tiges florales portant de gros épillets retombants en forme de coeur, passant du vert au blanc argenté teinté de pourpre (50 cm). Melinis 'Savannah' : feuillage vert bleuté, ses épis soyeux se teintent de rose (25 à 40 cm).

: feuillage vert bleuté, ses épis soyeux se teintent de rose (25 à 40 cm). Setaria atropurpurea 'Caramel' : feuillage pourpre, floraison en panicules vert devenant brun caramel (90 cm).

: feuillage pourpre, floraison en panicules vert devenant brun caramel (90 cm). Panicum virgatum 'Fontaine' : aux panicules très légers (60/80 cm).

: aux panicules très légers (60/80 cm). Agrostis nebulosa : gracieuse et très légère, le moindre vent suffit pour l'agiter. Extra pour le jardin avec ses bouquets frais et secs (40 cm).

: gracieuse et très légère, le moindre vent suffit pour l'agiter. Extra pour le jardin avec ses bouquets frais et secs (40 cm). Hordeum jubatum : floraison courbées vertes à leur base, rosées à leur sommet, les fleurs semblent flotter au vent (50 cm).

: floraison courbées vertes à leur base, rosées à leur sommet, les fleurs semblent flotter au vent (50 cm). Pennisetum villosum : en touffe bien feuillue d'où sortent des épillets penchés, laineux, avec de longues soies plumeuses, rosés, très décoratifs au jardin et en bouquets (60 cm).

