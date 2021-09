En Belgique, le meilleur restaurant de légumes est "Vrijmoed" du chef Michaël Vrijmoed, situé à Gand, selon le nouveau classement des Smart World Awards. L'établissement arrive 3e au classement mondial.

"La nature et ses saisons sont une incroyable source d'inspiration pour nous, tout comme la découverte de nouvelles saveurs et techniques au cours de nos voyages", commente le chef Michaël Vrijmoed, cité dans le communiqué. "Les agriculteurs biologiques avec lesquels nous travaillons intensivement nous inspirent également énormément."

Une équipe d'évaluateurs s'est rendue dans des centaines de restaurants l'année dernière. Elle évalue les établissements sur l'utilisation d'au moins deux tiers de fruits et légumes dans leurs menus, mais aussi sur la créativité culinaire, l'empreinte écologique et des critères sociaux. Les meilleurs restaurants de légumes sont récompensés par 1 à 5 radis dans le guide "We're Smart Green Guide".

Des pépites belges

Comme l'an dernier, "La Distillerie" du chef René Mathieu, au Grand-Duché du Luxembourg, arrive en tête du classement général des meilleurs restaurants à base de plantes.

Le restaurant "Humus x Hortense" à Bruxelles (Nicolas Decloedt) et "L'Air du Temps" à Liernu (Sang-Hoon Degeimbre) se trouvent aussi dans le top 10. Un peu plus loin figure aussi "Arabelle" à Marcin (Arabelle Meirlaen).

Le restaurant De Vijf Seizoenen à Brakel, en Flandre-Occidentale, est la découverte belge de l'année.

"Nous constatons qu'un nombre croissant de chefs découvrent les possibilités culinaires et les avantages écologiques des fruits et légumes, et les mettent au menu avec une maîtrise impressionnante", souligne Frank Fol, fondateur de We're Smart World. "

En 2020, le restaurant "Bon-Bon"** avait été couronné meilleur restaurant belge à base de plantes.

Top 10 des meilleurs restaurants de légumes de Belgique © DR

