Non, dans les légumes-racines, on ne jette rien, pas même les fanes ! Et oui, on se régale ! Pour cette cuisine zéro déchet, il est évidemment essentiel de privilégier des légumes bio. Les feuilles étant à fleur de terre, elles sont davantage exposées aux pesticides.



Ingrédients (pour 4 personnes)PréparationPlongez les pâtes dans une grande marmite d'eau bouillante salée et laissez-les cuire en suivant le temps de cuisson recommandé.Lavez les fanes de navets et essorez-les. Faites-les suer dans une sauteuse avec le beurre, assaisonnez.Ouvrez les noix et mixez-en un tiers. Ajoutez à cette poudre la moitié du zeste de citron râpé.Ajoutez le reste de cerneaux de noix dans la sauteuse avec les fanes.Dans une casserole, faites chauffer la ricotta avec le parmesan, l'huile d'olive et un trait de jus de citron. Poivrez et fouettez.Égouttez les pâtes et répartissez-les dans 4 assiettes creuses. Ajoutez les fanes aux noix. Nappez de sauce et parsemez de poudre de noix-citron.Ingrédients (pour 4 personnes)PréparationAu robot, travaillez le beurre en parcelles avec la farine et du sel. Incorporez l'eau tout en travaillant jusqu'à obtenir une boule de pâte. Gardez -la au frais pendant 30 min.Étalez la pâte au rouleau sur une surface farinée et froncez-la dans un moule rectangulaire beurré. Piquez la pâte. Préchauffez le four à 180°C.Émincez les fanes d'oignons et faites-les suer 4 min dans une sauteuse avec l'huile et la moitié des graines de tournesol.Fouettez les oeufs avec le lait, assaisonnez. Répartissez les fanes sur la pâte et versez l'appareil aux oeufs. Enfournez 35 à 45 min.Servez la tarte avec une salade de jeunes pousses d'épinards et de roquette assaisonnée avec le reste d'huile, le vinaigre et des graines de tournesol.Ingrédients (pour 4 personnes)PréparationLaissez ramollir le beurre hors du réfrigérateur.Lavez les radis et séparez les fanes des racines. Essorez soigneusement les fanes et mixez-les avec la gousse d'ail pelée et écrasée au presse-ail.Malaxez le beurre avec les fanes et l'ail, assaisonnez et tassez dans un ramequin. Entreposez au réfrigérateur pendant au moins 2h.Dégustez les radis accompagnés de tartines de pain grillé, tartinées de beurre de fanes.Ingrédients (pour 4 personnes)PréparationCommencez par préparer le pesto. Effeuillez les fanes et mixez-les avec l'ail pelé et écrasé au presse-ail et le parmesan, tout en incorporant peu à peu de l'huile d'olive, jusqu'à obtenir une purée homogène.Préchauffez le four à 180°C. Mélangez les farines et le sel.Écrasez les tomates confites et mélangez-les avec le pesto et l'huile. Amalgamez le tout avec le mélange sec jusqu'à obtenir une pâte homogène ni trop sèche, ni trop humide. Au besoin, rajoutez un peu d'huile.Formez des boulettes de 15 à 20g et aplatissez-les légèrement. Disposez les biscuits sur une plaque à four chemisée de papier cuisson. Enfournez 40 à 45 min.Laissez complètement refroidir avant d'entreposer dans une boîte en métal ou un bocal en verre.