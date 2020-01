Quatre Belges sur dix pensent à leur empreinte écologique lorsqu'ils voyagent. C'était la conclusion de la 62e édition du Salon des vacances de Bruxelles. Cette année, c'est Cuba qui est mise à l'honneur.

Lors de la réservation de leurs vacances, quatre Belges sur dix considèrent qu'il est important de limiter leur impact sur l'environnement. Chez les millenials (18-34 ans), c'est d'autant plus important. La moitié d'entre eux veulent en effet prendre en compte leur empreinte écologique. Mais pour toutes les catégories d'âge, c'est le prix qui reste déterminant.

Pour compenser les émissions de CO2 d'un voyage en avion, de nombreuses agences de voyage et compagnies aériennes vous proposent de payer un supplément. L'argent est ensuite utilisé, par exemple, pour replanter des arbres, ou investir dans des projets qui luttent contre la destruction des forêts tropicales. Mais seulement 1 passager aérien sur 100 le fait réellement, selon les chiffres récents de l'Association internationale du transport aérien IATA. Cette méthode de compensation pour un siège n'est donc pas très populaire. "Bien sûr, beaucoup de gens s'interrogent sur l'efficacité de cette approche", déclare Koen van den Bosch, PDG de l'Association des agences de voyage flamandes. "Mais c'est certainement mieux que rien".

En matière d'hébergement également, le prix reste déterminant pour les vacanciers. "Nous constatons que lorsque vous avez deux hôtels avec le même rapport qualité-prix, et que l'un d'eux est écologique, les gens choisiront généralement l'hôtel durable. Cependant, si l'hôtel écologique est plus cher, les gens choisiront l'autre. En d'autres termes, l'écologie, oui, mais pas si elle nous coûte plus cher", déclare M. van den Bosch.

Le secteur du tourisme est également conscient de son impact écologique. "Nous avons tout intérêt à ce que les destinations que nous visitons restent accessibles et intéressantes à visiter", semble-t-il. Au Salon des vacances, l'écologie occupe donc une place importante. Presque tous les exposants proposent des solutions ou des initiatives pour réduire leur empreinte. Outre les compensations de CO2, il existe également des destinations proches de chez soi, des voyages dans la nature et des alternatives à l'avion. Et pour la première fois au salon des vacances, on vous propose d'à la fois voyager et de participer à une action environnementale, comme le nettoyage des plages. Cette année, l'Eneco Clean Beach Cup est organisé à Bruxelles dans ce but. Les visiteurs pourront s'inscrire sur place le 22 mars 2020 afin de participer au grand nettoyage de la plage.

Cette année, le Salon des vacances met à l'honneur l'île caribéenne de Cuba. À savoir que l'année dernière, plus de 17 000 Belges se sont rendus à Cuba.

Salon des vacances de Bruxelles. Du 6 au 9 février à Brussels Expo. De 10 à 18h. Plus d'infos sur www.salondesvacances.eu/

