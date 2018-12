Quand la féerie de Noël s'invite dans les cathédrales...

Pour émerveiller les petits et grands enfants, le directeur artistique belge Luc Petit met en scène deux spectacles féeriques dans le cadre de l'événement annuel "Noël des cathédrales" :

Le voyage des mages

Entreprenez un voyage extraordinaire à travers le désert et aidez les trois Rois Mages à trouver l'étoile du berger, la lumière à travers monts et mirages ! Un périple qui risque de vous faire tourner la tête avec une performance renversante unique au monde, souligne Luc Petit. Montez sur votre chameau, accrochez bien vos enfants et soyez prêts à rencontrer l'inattendu ! Danse, cirque, magie, musique enchanteresse et paillettes plein les yeux seront au rendez-vous.

Cathédrale St-Aubain de Namur : du 13 au 16/12 ; Eglise St-Pierre de Bastogne : du 20 au 23/12 ; Cathédrale St-Paul de Liège : du 26 au 30/12 et du 1 au 2/1 ; Collégiale Ste-Waudru de Mons : du 4 au 6/1.

Les sonneurs de Noël

Le silence vient de gagner les cathédrales, la Grande Cloche ne sonne plus ! Un drame pour le Sonneur dont la mission est d'annoncer l'arrivée de Noël. Partez, en sa compagnie, à la rencontre de personnages atypiques et mystérieux qui vous plongeront dans une aventure rocambolesque à la recherche du son de cette fameuse cloche. Entre les boîtes à musique, les automates et les carillons, vous serez transportés dans une spirale audiovisuelle pleine de poésie. Magie, illusions, humour, danse... Une odyssée remplie d'espoir pour un retour à l'innocence de l'enfance !

Cathédrale Notre-Dame de Tournai : du 14 au 19/12 ; Eglise St-Remacle de Marche-en-Famenne : du 26 au 29/12 ; Eglise St-Jacques-sur-Coudenberg de Bruxelles : du 2 au 5/1.