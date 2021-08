Quand les intempéries se multiplient, vos plantes peuvent elles aussi en souffrir. Vents violents, fortes pluies... Les dommages pourraient être conséquents si vous ne prenez pas quelques précautions.

1. Pailler les plates-bandes et les plantes: il s'agit de recouvrir le sol d'une couche de protection végétale telle qu'un mélange d'écorces et de paille, par exemple. Sans cela, les fortes pluies risquent en effet de tasser les sols et donc de provoquer des glissements de terre. Enfin, le paillage limite le risque de lessivage du sol - on parle de lessivage lorsque de fortes pluies emportent les premières couches du sol, souvent les plus fertiles et nécessaires aux plantes.

2. Rentrer les pots et jardinières : certaines plantes ou fleurs résistent mal aux fortes pluies . Si vous pouvez les déplacer, mettez-les à l'abri. Ne les placez pas forcément à l'intérieur, mais au moins sous une partie couverte du jardin.

3. Protéger les plantes fragiles : si elles ne sont pas en pot ou dans des jardinières, prévoyez un autre système pour protéger vos plantes les plus fragiles. Pour les fleurs, pensez par exemple à installer des tuteurs pour maintenir les tiges en place, et recouvrez-les d'une bâche de protection le temps de l'orage. Pour votre potager, utilisez plutôt des cloches en verre ou des tunnels (des arceaux sont placés au-dessus de la récolte puis sont recouverts par un voile/une bâche en cas de pluie).

4. Rentrer les meubles de jardin : pensez à abriter votre mobilier de jardin, qui risquerait de s'abîmer en cas d'orage. Vérifiez également les attaches des éléments d'extérieurs permanents - comme les pergolas, clôture, serre... - afin qu'ils ne s'envolent pas.

5. Mettre en place des haies brise-vent : enfin, pour limiter les dégâts causés par le vent, plantez des haies végétales brise-vent. Attention cependant à ne pas les installer trop prêts de vos cultures, il serait dommage de les priver de soleil.

