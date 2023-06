Le célèbre peintre a vécu une partie de sa vie dans le Borinage. La porte d'entrée idéale pour découvrir la région. C'est d'ailleurs ce que propose Filip Depuydt ("Borigines") grâce à sa randonnée contée de 6 kilomètres.

En 1878, Vincent Van Gogh débarque du train à Pâturages, dans le Borinage, près de Mons. Le jeune homme n'est pas encore peintre. Fils de pasteur néerlandais, il essaye de suivre les traces de son père, en débutant en tant qu'évangéliste. Dans cette région couverte de charbonnages, la pauvreté est omniprésente et le prolétariat particu...

En 1878, Vincent Van Gogh débarque du train à Pâturages, dans le Borinage, près de Mons. Le jeune homme n'est pas encore peintre. Fils de pasteur néerlandais, il essaye de suivre les traces de son père, en débutant en tant qu'évangéliste. Dans cette région couverte de charbonnages, la pauvreté est omniprésente et le prolétariat particulièrement réceptif au protestantisme. Pendant près de deux ans, "Monsieur Vincent" va écumer la campagne, réconfortant et partageant le quotidien des plus pauvres, allant jusqu'à vivre dans une petite cabane, le visage couvert de suie. Durant cette période, il continue à entretenir une correspondance avec sa famille, où on devine déjà le regard du peintre. De cette étape de la vie de Van Gogh, il reste aujourd'hui quelques traces. D'humbles maisons dans lesquelles a vécu cet éternel vagabond, le fantomatique charbonnage en ruine de Marcasse, où il descendit sous terre, des villages à l'architecture et au développement anarchiques... Un patrimoine atypique que Filip Depuydt ("Borigines") propose de redécouvrir au moyen d'une randonnée contée de 6 kilomètres, durant laquelle sont diffusés des extraits de lettres de Van Gogh. La porte d'entrée idéale pour découvrir le Borinage, cette région toujours très marquée par la pauvreté et la désindustrialisation. Grâce à la passion du guide, elle laisse entrevoir ses charmes cachés.