Les graines mettent du temps à germer. Alors, pour un beau potager au printemps, semez vos légumes à l'intérieur dès maintenant.

Pourquoi s'y mettre dès aujourd'hui ?

Pour le plaisir de continuer à jardiner en plein hiver. Mais surtout pour préparer un stock de plants prêts à installer au bon moment dans votre potager. Un semis hâtif en pleine terre ou même sous châssis n'est jamais à l'abri des gelées tardives tandis que, bien au chaud dans la maison, vos semences trouveront les conditions idéales pour germer. Et cela vous coûtera moins cher que d'acheter des plants le printemps venu.

Quels légumes semer ?

Tous ceux qui, dès le départ, ont besoin d'une chaleur constante comme l'aubergine, la tomate, le piment et le poivron. Les fines graines de ces légumes du soleil commencent à bien germer dès 25°C.

Pensez aussi à semer à l'intérieur, à 20°C, des plantes aromatiques ou officinales comme le persil, l'estragon, le basilic, l'hysope, l'agastache et la mélisse. D'autres, moins exigeantes comme la laitue de printemps et la batavia, se contenteront de 15°C. Mais mieux vaut patienter jusqu'en mars pour semer la courgette, le melon et le concombre.

Où installer sa culture ?

C'est en pleine lumière, sur le rebord d'une fenêtre ou devant la baie vitrée, à proximité d'une source de chaleur, que le semis réussira le mieux. Semez dans une terrine, une barquette, des pots de yaourt percés, des godets individuels ou des coquilles d'oeufs.

Remplissez d'un terreau "spécial semis" léger, aéré et drainant. Semez les graines fines en surface, puis étalez une pellicule de terre. Arrosez légèrement, puis recouvrez d'un film alimentaire, d'une plaque de verre ou d'une mini-serre d'intérieur.

Comment entretenir les plants ?

Dès que les plantules sont levées, en moins d'un mois si tout se passe bien, retirez les protections.Rapprochez les jeunes plants des vitres mais ne laissez jamais le terreau sécher tout en arrosant sans excès. Lorsque vos plants auront de 3 à 4 feuilles, pincez la tige pour favoriser la ramification. S'ils semblent à l'étroit avec leurs racines qui sortent du pot, rempotez-les.Enfin, pour les endurcir, sortez-les dans la journée par temps clément.

Ayez la main légère !

Un sachet de graines contient toujours plus qu'il n'en faut. Imaginez que dans 1g, vous aurez 300graines de tomates, 700 de persil, 1000 de laitues et 1200 de carottes! Alors pour semer léger, utilisez un semoir ou mélangez les semences fines avec du sable ou du marc de café.

Auteur : Pierre-Yves Nédélec (NT-F.com)

Pour le plaisir de continuer à jardiner en plein hiver. Mais surtout pour préparer un stock de plants prêts à installer au bon moment dans votre potager. Un semis hâtif en pleine terre ou même sous châssis n'est jamais à l'abri des gelées tardives tandis que, bien au chaud dans la maison, vos semences trouveront les conditions idéales pour germer. Et cela vous coûtera moins cher que d'acheter des plants le printemps venu.Tous ceux qui, dès le départ, ont besoin d'une chaleur constante comme l'aubergine, la tomate, le piment et le poivron. Les fines graines de ces légumes du soleil commencent à bien germer dès 25°C.Pensez aussi à semer à l'intérieur, à 20°C, des plantes aromatiques ou officinales comme le persil, l'estragon, le basilic, l'hysope, l'agastache et la mélisse. D'autres, moins exigeantes comme la laitue de printemps et la batavia, se contenteront de 15°C. Mais mieux vaut patienter jusqu'en mars pour semer la courgette, le melon et le concombre.C'est en pleine lumière, sur le rebord d'une fenêtre ou devant la baie vitrée, à proximité d'une source de chaleur, que le semis réussira le mieux. Semez dans une terrine, une barquette, des pots de yaourt percés, des godets individuels ou des coquilles d'oeufs.Remplissez d'un terreau "spécial semis" léger, aéré et drainant. Semez les graines fines en surface, puis étalez une pellicule de terre. Arrosez légèrement, puis recouvrez d'un film alimentaire, d'une plaque de verre ou d'une mini-serre d'intérieur.Dès que les plantules sont levées, en moins d'un mois si tout se passe bien, retirez les protections.Rapprochez les jeunes plants des vitres mais ne laissez jamais le terreau sécher tout en arrosant sans excès. Lorsque vos plants auront de 3 à 4 feuilles, pincez la tige pour favoriser la ramification. S'ils semblent à l'étroit avec leurs racines qui sortent du pot, rempotez-les.Enfin, pour les endurcir, sortez-les dans la journée par temps clément.Un sachet de graines contient toujours plus qu'il n'en faut. Imaginez que dans 1g, vous aurez 300graines de tomates, 700 de persil, 1000 de laitues et 1200 de carottes! Alors pour semer léger, utilisez un semoir ou mélangez les semences fines avec du sable ou du marc de café.Auteur : Pierre-Yves Nédélec (NT-F.com)