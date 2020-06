Des archéologues de l'UGent sont parvenus, en compagnie de collègues de l'université de Cambridge, à cartographier complètement pour la première fois la cité romaine souterraine de Falerii Novi, située à 50km au nord de Rome. Ils se sont aidés pour ce faire d'un radar de haute technologie (GPR), précise l'UGent.

Le GPR a réalisé une mesure tous les 6 cm sur la totalité du site.

Cela a permis la découverte de plusieurs bâtiments dans la vieille ville, notamment des bains, un marché, quelques temples et plusieurs bâtiments municipaux, et tout cela sans devoir creuser. Il s'agit d'une avancée importante, estime l'université gantoise.

Le GPR permet également de comprendre les constructions et évolutions réalisées au cours du temps et les changements subis en près de 1.000 ans d'existence par cette ville.

© Ugent

Falerii Novi a été fondée en 241 avant Jésus Christ, après destruction d'une ville proche par les Romains. La ville fortifiée s'étendait jusqu'à 30,5 ha et a été habitée jusqu'au début du Moyen-Age, aux environs de 700 après JC.

La ville n'est pas recouverte de constructions modernes. Elle fait l'objet d'études depuis des dizaines d'années au moyen de techniques non-invasives.

