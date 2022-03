Pour Mardi gras, tous les excès sont permis! C'est l'occasion de mettre en avant un mets à la fois gourmand et festif: le beignet. Croustillons, bugnes, merveilles, pets-de-nonne... Et vous? Quelle variante de ce plaisir coupable vous fait craquer?

Le 1er mars, c'est Mardi gras! L'occasion de revêtir votre plus beau déguisement de Carnaval, mais surtout de gâter vos (petits-)enfants avec un goûter gourmand. En cette journée dédiée au gras, le beignet est à l'honneur. Alors on ne lésine pas sur le beurre et le sucre! Bugnes, merveilles, pets-de-nonne ou bottereau... Ces petites boules de pâte frites dans un bain d'huile ont tout pour plaire. Mais quelle recette choisir?

Les différentes sortes de beignets

Toutes les variantes qui suivent utilisent les mêmes ingrédients de base: farine, oeufs, lait... À vous de varier les formes, les arômes, les textures pour un résultat toujours plus savoureux.

Croustillon : on ne pouvait pas parler de beignets sans mentionner cette pâtisserie typiquement belge. Constitué des petites boules de pâte à beignet cuites dans la friture, le croustillon est emblématique des foires et fêtes foraines. Saupoudré de sucre glace, il est traditionnellement servi en lot dans un cornet et consommé chaud.

Bugnes : venu tout droit de Lyon, le bugne est un petit beignet moelleux boursouflé par la friture et servi saupoudré de sucre.

Merveilles : proches des bugnes, les merveilles sont des beignets typiques du Sud-Ouest de la France. Leur pâte est plus fine et cuite dans du beurre chaud ou de l'huile. Une fois cuites, elles sont ensuite recouvertes de sucre ou de miel.

Pets-de-nonne : il s'agit d'un beignet soufflé et sucré réalisé à base de pâte à choux frite.

Bottereau : on le trouve dans la région nantaise et prend la forme d'une losange de pâte dorée et dodue, saupoudré de sucre glace. Sa mie, aérée et moelleuse, est parfumée à l'alcool et à la fleur d'oranger.

Oreillettes: l'oreillette est un dessert d'origine languedocienne, provençale et rouergate. Ce beignet se distingue des autres variétés par sa pâte fine et croustillante, taillée en longueur.

Il existe encore plein d'autres variantes de beignets, propres à différentes régions de France. On retrouve notamment les crouchepettes (Landes), les frappes (Corse), les faverolles ou frivolles (Champagne), les foutimassons (Vendée, Poitou), ou encore les ganses (Nice)...

