Ce que nous voyons, entendons, sentons, ressentons ou goûtons n'est souvent pas la réalité. Notre cerveau et nos sens nous trompent un nombre incalculable de fois sans que nous nous en rendions compte. Au tout nouveau musée World of Mind (WOM), vous découvrirez, grâce à un parcours interactif et à des illusions, comment notre réalité repose principalement sur la perception.

Dans les caves de Tour & Taxis, en face de la Gare Maritime, World of Mind vient d'ouvrir ses portes. Dans ce musée, rien n'est ce qu'il semble être et vous devez constamment vous méfier de vos propres perceptions. "Notre cerveau nous trompe constamment alors que nous sommes convaincus de faire l'expérience de la réalité avec nos sens. Ce que nous enregistrons n'est en fait qu'"une" réalité, ou plutôt une perception subjective colorée par les limites de nos sens. Par exemple, nos oreilles et nos yeux ne peuvent pas percevoir certains sons et certaines images réelles, tandis que le cerveau peut traiter l'information de manière incorrecte pour diverses raisons. Au-delà d'inviter les gens à passer un moment de pure détente, nous voulons les amener à s'arrêter et à réfléchir", explique Didier Geirnaert, directeur technique de Tempora et de World of Mind. Ce nouveau musée est entièrement conçu par l'entreprise belge Tempora, qui a acquis une renommée internationale pour la conception et la promotion de musées et d'expositions dans le monde.

Émotion

Dans World of Mind, vous pouvez découvrir à quel point vos sens et/ou votre cerveau vous induisent inconsciemment en erreur au travers de 80 expériences, de courts métrages, d'activités ou d'expériences tactiles. Les illusions ou l'effet "waouh" suscitent plusieurs émotions et constituent ainsi le point d'entrée idéal pour rendre la science accessible, même à ceux qui ne s'y intéressent pas d'emblée. Ce que vous vivez vous intrigue et vous commencez à vous demander ce qui se cache derrière. La véritable expérience réside dans la découverte de la science à l'origine de ces effets. Parce qu'elle est proposée de manière ludique, elle est à la portée de tous et reste plus longtemps dans la mémoire.

Les yeux dominent

Pour la plupart des gens, les yeux sont le sens dominant et on retrouve donc principalement des illusions d'optique au musée World of Mind. L'un des éléments qui attirent le plus l'attention est le "White out" qui nous plonge dans un brouillard épais où l'on ne voit littéralement rien. Vos yeux sont ouverts mais vous ne percevez rien et vous devez vous fier à vos autres sens pour trouver votre chemin. Le fait que notre cerveau puisse induire nos yeux en erreur par le biais de certaines croyances est illustré, par exemple, par l'illusion de trois cubes de tailles différentes qui, curieusement, pèsent exactement le même poids. Mais inversement, les yeux peuvent aussi tromper le cerveau, comme le montre l'étrange chambre d'Âmes. Il s'agit de l'un des nombreux endroits où l'on peut prendre un selfie amusant: une personne peut sembler immense et une autre toute petite, simplement en raison de leur position dans l'espace. L'agencement de la pièce et les carreaux dessinés au sol forment un astucieux trompe-l'oeil.

Mais l'oreille aussi peut perturber notre réalité. Une très belle illusion est l'effet McGurk: on voit un homme émettre des sons sur deux écrans de télévision. Selon l'écran sur lequel vous vous concentrez, vous entendez quelque chose de légèrement différent à chaque fois, bien que la bande sonore jouée soit identique. Comme le son et la vue se mélangent ici, le cerveau doit donner la priorité à l'un des deux. Le choix du cerveau se porte alors sur ce qu'il voit bouger.

Chaque illusion est accompagnée d'une explication brève mais claire, mais ceux qui ont envie d'en savoir plus peuvent scanner les QR codes.

null © WOM

Steven Laureys

La présence du parrain du projet, le célèbre neurologue Steven Laureys, qui apparaît dans plusieurs vidéos avec sa fille, l'artiste Clara Laureys, montre bien que les neurosciences sont omniprésentes dans ce musée. Tous deux ont également participé à la réflexion sur le développement de World of Mind. Clara Laureys : "J'ai grandi dans une famille de scientifiques et je me souviens qu'à l'époque, mon père pouvait souvent expliquer très simplement des sujets complexes de la vie quotidienne. C'est exactement comme cela que nous avons abordé les vidéos. L'un des effets qui m'a le plus marqué est l'illusion de la fausse main, où votre cerveau vous donne des stimuli réels. Dans ma manche se trouve une réplique de main, d'abord caressée par une plume, puis frappée à l'aide d'un marteau. Pour mon cerveau, c'était comme si j'en faisais vraiment l'expérience".

Tourbillon

En tant que visiteur, vous ne faites pas l'expérience de ce musée de la même manière. Ce qui fait très forte impression sur une personne peut être ressenti moins intensément par une autre, ce qui s'explique par le fait que nos sens et notre cerveau reçoivent et convertissent différemment les stimuli. Sauf peut-être pour le tourbillon, l'attraction finale, où l'on flotte dans un tunnel rempli d'effets lumineux qui donnent instantanément l'impression de tituber sur un pont en état d'ébriété. Pour les âmes sensibles, une issue de secours est prévue ici.

null © WOM

Infos: World of Mind est situé à Tour & Taxi. Le musée est ouvert tous les jours sauf le lundi. Billets et informations : www.worldofmind.be. Toutes les installations et les informations sont disponibles en néerlandais, en français et en anglais.

Dans les caves de Tour & Taxis, en face de la Gare Maritime, World of Mind vient d'ouvrir ses portes. Dans ce musée, rien n'est ce qu'il semble être et vous devez constamment vous méfier de vos propres perceptions. "Notre cerveau nous trompe constamment alors que nous sommes convaincus de faire l'expérience de la réalité avec nos sens. Ce que nous enregistrons n'est en fait qu'"une" réalité, ou plutôt une perception subjective colorée par les limites de nos sens. Par exemple, nos oreilles et nos yeux ne peuvent pas percevoir certains sons et certaines images réelles, tandis que le cerveau peut traiter l'information de manière incorrecte pour diverses raisons. Au-delà d'inviter les gens à passer un moment de pure détente, nous voulons les amener à s'arrêter et à réfléchir", explique Didier Geirnaert, directeur technique de Tempora et de World of Mind. Ce nouveau musée est entièrement conçu par l'entreprise belge Tempora, qui a acquis une renommée internationale pour la conception et la promotion de musées et d'expositions dans le monde.Dans World of Mind, vous pouvez découvrir à quel point vos sens et/ou votre cerveau vous induisent inconsciemment en erreur au travers de 80 expériences, de courts métrages, d'activités ou d'expériences tactiles. Les illusions ou l'effet "waouh" suscitent plusieurs émotions et constituent ainsi le point d'entrée idéal pour rendre la science accessible, même à ceux qui ne s'y intéressent pas d'emblée. Ce que vous vivez vous intrigue et vous commencez à vous demander ce qui se cache derrière. La véritable expérience réside dans la découverte de la science à l'origine de ces effets. Parce qu'elle est proposée de manière ludique, elle est à la portée de tous et reste plus longtemps dans la mémoire.Pour la plupart des gens, les yeux sont le sens dominant et on retrouve donc principalement des illusions d'optique au musée World of Mind. L'un des éléments qui attirent le plus l'attention est le "White out" qui nous plonge dans un brouillard épais où l'on ne voit littéralement rien. Vos yeux sont ouverts mais vous ne percevez rien et vous devez vous fier à vos autres sens pour trouver votre chemin. Le fait que notre cerveau puisse induire nos yeux en erreur par le biais de certaines croyances est illustré, par exemple, par l'illusion de trois cubes de tailles différentes qui, curieusement, pèsent exactement le même poids. Mais inversement, les yeux peuvent aussi tromper le cerveau, comme le montre l'étrange chambre d'Âmes. Il s'agit de l'un des nombreux endroits où l'on peut prendre un selfie amusant: une personne peut sembler immense et une autre toute petite, simplement en raison de leur position dans l'espace. L'agencement de la pièce et les carreaux dessinés au sol forment un astucieux trompe-l'oeil.Mais l'oreille aussi peut perturber notre réalité. Une très belle illusion est l'effet McGurk: on voit un homme émettre des sons sur deux écrans de télévision. Selon l'écran sur lequel vous vous concentrez, vous entendez quelque chose de légèrement différent à chaque fois, bien que la bande sonore jouée soit identique. Comme le son et la vue se mélangent ici, le cerveau doit donner la priorité à l'un des deux. Le choix du cerveau se porte alors sur ce qu'il voit bouger. Chaque illusion est accompagnée d'une explication brève mais claire, mais ceux qui ont envie d'en savoir plus peuvent scanner les QR codes.La présence du parrain du projet, le célèbre neurologue Steven Laureys, qui apparaît dans plusieurs vidéos avec sa fille, l'artiste Clara Laureys, montre bien que les neurosciences sont omniprésentes dans ce musée. Tous deux ont également participé à la réflexion sur le développement de World of Mind. Clara Laureys : "J'ai grandi dans une famille de scientifiques et je me souviens qu'à l'époque, mon père pouvait souvent expliquer très simplement des sujets complexes de la vie quotidienne. C'est exactement comme cela que nous avons abordé les vidéos. L'un des effets qui m'a le plus marqué est l'illusion de la fausse main, où votre cerveau vous donne des stimuli réels. Dans ma manche se trouve une réplique de main, d'abord caressée par une plume, puis frappée à l'aide d'un marteau. Pour mon cerveau, c'était comme si j'en faisais vraiment l'expérience".En tant que visiteur, vous ne faites pas l'expérience de ce musée de la même manière. Ce qui fait très forte impression sur une personne peut être ressenti moins intensément par une autre, ce qui s'explique par le fait que nos sens et notre cerveau reçoivent et convertissent différemment les stimuli. Sauf peut-être pour le tourbillon, l'attraction finale, où l'on flotte dans un tunnel rempli d'effets lumineux qui donnent instantanément l'impression de tituber sur un pont en état d'ébriété. Pour les âmes sensibles, une issue de secours est prévue ici.