Quand on vous dit " Tenerife ", vous pensez probablement spontanément à " soleil, mer et plage ", mais saviez-vous que l'île compte également de nombreux superbes sites historiques ? Vous pouvez facilement y combiner une journée de farniente et de culture dans les différentes villes.

Le nord de Tenerife abrite en effet nombre de lieux invitant à se plonger dans l'histoire. Nous vous présentons quatre endroits historiques où déambuler dans les vieilles rues à la recherche des plus belles histoires.

1. Le centre historique de Tacoronte

La charmante commune de Tacoronte se situe non loin de la côte septentrionale de Tenerife. Le centre historique étant classé au patrimoine espagnol, vous savez que vous en prendrez plein les yeux durant votre visite.

Tacoronte © Shutterstock

Parmi les lieux incontournables, on retrouve l'église paroissiale de Santa Catalina, le Santuario del Cristo avec sa singulière statue du Christ où de nombreux insulaires viennent prier et, non loin de là, l'ancien couvent de San Agustín (qui est désormais un centre culturel). Au moment le plus chaud de la journée, vous trouverez un peu d'ombre dans le parc des Jardines de Hamilton, pour finalement arriver à l'Alhóndiga locale, ancienne halle au blé publique. C'est là qu'était conservé le grain, que les habitants payaient en guise d'impôt. Terminez votre visite de Tacoronte en dégustant un verre de vin local sous le soleil.

2. Ambiance canarienne traditionnelle à Tegueste

Ville calme, Tegueste est l'endroit idéal pour une halte. On y retrouve encore l'ambiance canarienne traditionnelle. Le centre historique (inscrit au patrimoine espagnol) abrite l'église de San Marcos, là où se tenait autrefois la première chapelle de la ville. Pour un peu d'histoire entre les vignes, les arbres fruitiers et les potagers, rendez-vous à la propriété typique de la famille Zamorano, aujourd'hui transformée en musée dédié à l'agriculture locale, entre autres.

Tegueste © Shutterstock

Un lieu à l'histoire singulière est la Casa de la Audiencia : c'est à cet endroit que les dirigeants de l'île se réunirent en 1583 pour trouver une solution à l'épidémie de peste qui frappait Tegueste. Besoin de faire une pause après une balade historique ? Rendez-vous à La Placeta et trouvez-vous une place sous un palmier près de la fontaine.

3. La Laguna, ville estudiantine animée

San Cristóbal de La Laguna est une ville estudiantine animée, qui abrite la plus ancienne université des Canaries. Le centre étant piétonnier, vous pouvez vous y balader en passant devant les magasins, cafés et musiciens de rue sans être dérangé.

La Laguna © Shutterstock

La Laguna est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO comme étant la première ville coloniale espagnole non fortifiée. Le plan d'urbanisme de la ville a servi de modèle à de nombreuses villes coloniales d'Amérique (La Havane, Lima, Carthagène, etc.). Le tracé des rues datant du XVe siècle est resté pratiquement intact et vous pourrez admirer les bâtiments les plus splendides dans presque chaque rue. Ne manquez pas de passer par la Casa de los Capitanes Generales (sans oublier la cour intérieure), où se trouve également l'office de tourisme.

4. La charmante capitale Santa Cruz

À l'origine un petit port de pêche fondé en 1494, Santa Cruz est aujourd'hui la bouillonnante capitale de Tenerife. Cette ville moderne n'a heureusement rien perdu de son charme d'antan.Outre les nombreux magasins et restaurants, le centre historique regorge de bâtiments typiques.

Santa Cruz de Tenerife © Shutterstock

L'église de la Concepción est par exemple l'un des vestiges architectoniques de la ville. Sa tour datant du XVIIIe siècle est un symbole reconnaissable. Découvrez également le château de forme arrondie de San Juan Bautista (Castillo Negro). Chaque année le 25 juillet, on y joue une reproduction de la bataille de Santa Cruz, disputée en 1797, lors de laquelle l'amiral britannique Nelson tenta sans succès de conquérir l'île. Clôturez votre journée à Santa Cruz en beauté par une représentation ou un concert au Teatro Guimerá, le plus ancien théâtre des îles Canaries.

Pour de plus amples informations sur ces villes et bien d'autres, consultez : www.webtenerifefr.com.

