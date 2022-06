À partir du 4 juin, partez à la découverte de la Haute Mer, si méconnue et inaccessible, pour rencontrer les majestueux animaux qui la peuplent grâce à un dispositif, unique au monde, de réalité augmentée. Vivez une expérience immersive, sensorielle et spectaculaire au coeur de Nausicaá.

Nausicaá entre dans une nouvelle ère avec "Grand Large", une première mondiale qui mêle vivant et virtuel pour une plongée réaliste et interactive en Haute Mer, de l'île de Malpelo au large des océans Pacifique et Indien.

Cette nouvelle expérience lève le voile sur des espèces hors normes, une biodiversité méconnue et inaccessible. Installés sur les gradins devant la Grande Baie et équipés de lunettes HoloLens 2 Microsoft qui augmentent la vision grâce à des hologrammes d'animaux, les visiteurs partent à la découverte du vaste monde de la Haute Mer durant 10 minutes. Leur guide? La tortue Luth, plus grande tortue au monde, qui parcourt des milliers de kilomètres par an à travers le vaste Océan.

Au cours de ce voyage sensoriel, les spectateurs croisent le chemin d'espèces extraordinaires mais aussi fragiles et auront la possibilité d'interagir avec elles. Chaque rencontre avec une baleine, un requin ou un banc de poissons souligne la richesse de l'écosystème de la Haute Mer, les conséquences des activités humaines sur la biodiversité et la nécessité de préserver ce milieu naturel qui a un rôle essentiel pour la planète.

Sensibiliser le public

Qu'est-ce que la Haute Mer? Qui vit à 11 000 mètres sous les mers? Qu'est-ce que la colonne d'eau? Nausicaá vous en dit plus sur ce qui se cache sous la surface de l'océan et vous invite à découvrir la vie en pleine mer. Son objectif? Sensibiliser le public à la protection de l'environnement marin.

La Haute Mer qui recouvre près de 60% de la surface du globe, est moins bien cartographiée que la surface de la Lune ! Elle est pourtant essentielle aux sociétés humaines. Nous avons longtemps cru que cet espace immense était invulnérable, que ses ressources étaient infinies, sans voir que nos activités avaient un impact sur sa diversité et ses fragiles écosystèmes.

Nuisances sonores, pollution, pêche intensive, réchauffement climatique... Il est grand temps d'agir pour protéger les océans. C'est le grand défi du 21e siècle et le sujet central de discussions internationales.

Infos pratiques Expérience accessible dès 8 ans, uniquement en français et anglais, durant 10 minutes. "Grand Large" est inclus dans le tarif d'entrée, néanmoins, au vu du nombre limité de places disponibles, il est conseillé de réserver votre place le jour de votre visite. Adresse: 62 boulevard Sainte-Beuve, 200 Boulogne-sur-mer

