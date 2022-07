L'exposition immersive "Toutankhamon, son tombeau et ses trésors" ouvre ses portes au public ce mercredi sur le site de Tour et Taxis à Bruxelles. Elle propose une plongée dans l'archéologie dans un espace de plus de 3.000 m2.

Cent ans après la découverte, à Louxor, de l'impressionnante tombe dorée du jeune pharaon, l'exposition internationale "Toutankhamon, son tombeau et ses trésors" débarque à Bruxelles. Ce trésor funéraire, reproduit dans ses moindres détails grâce à la 3D et baigné de son contexte archéologique, permet de comprendre ce qu'a vécu l'archéologue britannique Howard Carter lors de sa fabuleuse découverte le 4 novembre 1922.

L'exposition se base sur les notes d'Howard Carter, complétées par les photographies en noir et blanc de Harry Burton. Des centaines d'objets parfaitement reconstitués, de graphiques, d'images et de films sont présentés pour nous immerger dans l'Egypte antique. Il y a notamment à voir un chariot doré, le sarcophage, des bijoux du roi, sa dague, des amulettes et des statuettes de divinités.

"Le plus touchant de tous, pour moi, est le masque d'or", a confié l'égyptologue Zahi Hawass, en référence au célèbre masque mortuaire de Toutankhamon. "C'est vraiment un chef-d'oeuvre inégalé dans l'histoire de l'archéologie".

Une expérience ponctuée par un incroyable voyage dans le temps grâce à un casque de réalité virtuelle. Des activités familliales et d'autres événements sont prévus en marge de l'exposition. Décédé il y a plus de trois mille ans, l'enfant roi au destin tragique et sa mythique malédiction continuent de fasciner les historiens et le public...

Tour & Taxis, avenue du Port 86C, Bruxelles. Prix: à partir de 17,50€. Infos: tutankhamunexpo.com

