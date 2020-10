Le chocolatier belge Pierre Marcolini a reçu le prix de "meilleur pâtissier du monde" lors de l'événement World Pastry Stars 2020, organisé virtuellement. Un jury représenté par des journalistes indépendants a élu le Belge à l'unanimité.

Le chocolatier-pâtissier belge avait déjà été sacré champion du monde de pâtisserie à Lyon en 1995. Il a fondé la Maison Pierre Marcolini la même année à Bruxelles. Elle compte aujourd'hui plus de 40 boutiques dans plusieurs pays dont la Belgique, mais aussi notamment la France, le Royaume-Uni, le Japon et la Chine.

"Quand vous recevez ce titre, il y a la responsabilité qui va avec. Tous les gens attendent de vous encore plus, c'est comme un restaurant 3 étoiles, il y a une attente et elle est tout à fait justifiée", a confié Pierre Marcolini à RTL.

"A la fois, énormément de bonheur et de reconnaissance, de gratitude", mais aussi "beaucoup de pression", a-t-il conclu. "Dans un contexte comme celui du covid, se ramener au bon souvenir de la gourmandise, des émotions qu'elle procure, ça n'est pas plus mal".

