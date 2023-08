Le Grand Recensement des papillons de jardin, mené par Natagora, a réuni les observations de 1800 jardins en juillet, marquant une mobilisation significative malgré une année de participation en baisse. La rareté des papillons communs en début de période et la météo peu favorable pourraient expliquer ces résultats.

En juillet, les papillons ont été recensés dans 1800 jardins, lors du Grand Recensement organisé par Natagora. Malgré cette mobilisation, il s'agit de la moins bonne année en termes de participation depuis que l'opération a été étendue d'un weekend à un mois, en 2019. La météo peu favorable et la rareté des papillons communs, principalement en début de période, pourraient expliquer cette situation.

Un mauvais départ

Fin mai déjà, Natuurpunt, le pendant flamand de Natagora, communiquait sur l'absence inquiétante de papillons communs suite à la sécheresse printanière. Un constat partagé, bien que la situation ait alors été plus favorable en Wallonie pour des espèces rares, telles que le damier de la succise ou le cuivré de la bistorte, présentes dans des milieux plus riches en eau, notamment dans les réserves gérées par Natagora. Ces résultats témoignent de la résilience précieuse des réserves naturelles, qui jouent un rôle essentiel dans la conservation de la nature dans nos régions.

Début juillet, les papillons communs étaient donc peu présents, la sécheresse du printemps ayant sans doute réduit la disponibilité en nectar des fleurs dans nos jardins. Le retour de la pluie a ensuite marqué le retour des papillons. Plus juillet avançait, plus leur nombre augmentait. Une progression stoppée en fin de mois par des faibles températures et des précipitations trop importantes, puisque les papillons puisent leur énergie dans la chaleur du soleil et craignent d'abîmer leurs ailes sous la pluie.

Quelles observations ?

Parmi les espèces recensées, le vulcain a réalisé son deuxième meilleur mois de juillet, se hissant sur la deuxième marche des espèces les plus vues au jardin (3? place en 2022), juste après les piérides et devant le paon du jour.

Piéride du Chou © Getty Images

Le citron, peu observé en 2022, remonte également dans le classement, renouant avec sa fréquence habituelle.

Moro-sphinx © Getty Images

L'étonnant moro-sphinx, un papillon migrateur, est aussi bien présent au jardin cette année. Cette espèce qui vole le jour est aisément identifiable à son vol stationnaire semblable à celui des colibris. Il a été recensé dans près de 600 jardins.

Enfin, d'autres espèces telles que le Robert-le-diable, la petite tortue, la belle-dame et le myrtil ont connu un mois difficile.

