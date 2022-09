Guirlandes de roues de fromage, rues bordées de fromageries... Bienvenue dans la ville de l'or jaune hollandais!

Contrairement à ce qu'on pense, le célèbre gouda n'est pas fabriqué dans cette ville pittoresque mais bien dans les fermes environnantes de la région surnommée le "Coeur Vert des Pays-Bas" ou la "Cheese Valley". Le gouda s'appelle ainsi parce qu'il est vendu sur le marché aux fromages de Gouda depuis 1395. Devenu touristique, il se déroule les jeudis d'avril à août sur la jolie place Markt: paysan(ne)s en costumes traditionnels, charrettes tirées par des chevaux, tope-là pour confirmer la vente... Un spectacle amusant entre la maison de pesée des fromages (Waaghuis, XVIIe s.) et le superbe ancien hôtel de ville (XVe s.) semblant sorti d'un conte de fées. Sur une des façades, des personnages mécaniques s'animent, chaque demi-heure, au son d'un joyeux carillon: ils exécutent la scène de remise des droits de cité à Gouda par le comte Floris V de Hollande, il y a tout juste 750 ans. La ville fête, forcément, cet anniversaire toute l'année! Pour percer les secrets de fabrication du fromage régional, poussez les portes du grand bâtiment jaune de la Gouda Cheese Experience. Une visite familiale avec projection d'un film dans un gouda géant, traite virtuelle, odeurs agréables d'herbes et moins alléchantes d'étable, retournement de (fausses) meules ou encore pause déguisement. Le parcours s'achève par une dégustation à table de fromages du cru, de jeune à extra-vieux, avec explications via audioguide. Une autre Cheese Experience, dans le proche village de Woerden, permet aussi de découvrir l'art de la fabrication du fromage, de se promener parmi les milliers de roues en cours d'affinage et même de réaliser son propre gouda à ramener à la maison! Pour une immersion totale, partez à la découverte d'une ferme du Coeur Vert comme "De Graaf" où l'agricultrice vous guidera dans son étable, en dévoilant le fascinant appareillage de pointe pour la traite de sa centaine de vaches, vous montrera le chaudron de transformation du lait en fromage et la salle d'affinage. Plusieurs boutiques, dont l'incontournable "'t Kaaswinkeltje", proposent une variété inouïe de goudas de tous formats, couleurs et arômes. Nous les avons quasi tous dégustés! Du morceau aux champignons, à celui au Whisky, en passant par le fromage au cumin, aux poivrons et à la lavande, le plus surprenant. Savourez aussi le gouda chaud: des restaurants servent des fondues avec des pickels de légumes (carottes, céleris...) à plonger dans le caquelon. En dessert, grignotez des "stroopwafels", les gaufres au sirop de caramel typiquement hollandaises. Des visites d'ateliers sont organisées dans leur ville d'origine où elles sont concoctées depuis 1810. Eh oui, il n'y a pas que le fromage comme spécialité à Gouda! Pour digérer tout ça, flânez le long des charmants canaux et dans l'église Sint-Jan, la plus longue des Pays-Bas (123 m), réputée pour ses splendides vitraux. Allez, on craque pour un repas gastronomique? Direction Stolwijk (un autre village du Coeur Vert) au restaurant "De Nieuwe PolderKeuken" où des produits locaux raffinés raviront vos yeux et papilles. Le clou du menu sera, bien sûr, le fantastique chariot à fromages. Mmmh... Vous quitterez Gouda avec un kilo de plus mais bon, on ne va pas en faire tout un fromage!