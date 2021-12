Envie de tout savoir sur le véritable jambon d'Ardenne de qualité? Direction... les Ardennes, forcément! On se rend à Amel, un petit village dans les Cantons de l'Est, pour pousser la porte de l'entreprise familiale Montenauer Schinkenräucherei.

En une seconde, l'odeur de fumée envahit nos narines et excite nos papilles. La visite, gratuite, commence par le visionnage d'une courte vidéo. Puis, on suit le parcours instructif des étapes de la production artisanale du fameux jambon grâce à de brefs panneaux didactiques et en jetant un oeil curieux à travers les vitres qui permettent (en semaine) d'observer les employés au travail. "Après avoir été minutieusement désossés, le jambon et la noix d'Ardenne sont d'abord frottés à la main avec du sel, du poivre, de l'ail et... le reste, c'est top secret! Eh oui, tout est transparent ici sauf le mélange d'épices qui donne cette saveur et cet arôme intenses à nos charcuteries", sourit le passionné Sascha Rohs, co-directeur. Après le salage, il y a plusieurs semaines de maturation puis un bain de dessalage dans de l'eau. Et pas n'importe laquelle! "L'eau provient directement de notre source, ici, à cent mètres de profondeur." Vient ensuite l'étape du fumage au bois de hêtre et aux baies de genévrier, selon un savoir-faire ancestral. "Nos produits demandent beaucoup d'amour et de temps! "Du désossage du cochon à l'emballage, il faut compter trois mois pour une noix d'Ardenne à six mois minimum pour le jambon d'Ardenne. Rendez-vous au chalet, faisant office de boutique, pour déguster toutes sortes de salaisons maison et acheter des coffrets cadeaux. Autre souvenir, imposé celui-là, l'arôme de fumé accroché à vos vêtements!