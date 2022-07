Le "green" à l'anglaise n'a plus la cote. Et si vous optiez pour une pelouse naturelle, plus écologique et facile à entretenir?

Pendant longtemps, l'idée d'un jardin bien entretenu passait nécessairement par une pelouse tirée au cordeau, bien verte et sans "mauvaises" herbes. Un tel tapis vert ne correspond plus tellement à la vision écologique qui prévaut aujourd'hui au jardin: il nécessite beaucoup d'eau, d'engrais chimiques, d'herbicides sélectifs (de toute façon désormais interdits pour les particuliers, il faut donc désherber à la main! ) et une tonte très régulière. L'alternative se situe dans la pelouse "naturelle", plus sauvage, riche en faune et en flore, nécessitant bien moins d'entretien. Tout au plus faut-il accepter d'avoir une pelouse plus chamarrée - puisqu'elle accueille d'autres espèces, comme la pâquerette ou la renoncule -, un peu plus haute et un peu moins verte en été. Le principal frein est donc psychologique! En réalité, c'est une question d'habitude, et on finit par apprécier davantage une pelouse colorée. Quelques conseils pour passer graduellement à une pelouse naturelle: choisissez des graines de gazons rustiques (dits "sport"), très résistants. Laissez si possible des zones non tondues mais fauchées une ou deux fois par an. Laissez la fauche sécher avant de la ramasser, pour laisser le temps aux graines des plantes d'ensemencer votre sol. Ôtez chardons et cirses si vous aimez vous promener pieds nus, mais laissez les autres espèces en place, notamment les trèfles: toujours verts, ils apportent naturellement de l'azote au sol et le couvrent là où il est le plus ingrat. Prévoyez un apport annuel en chaux, idéalement juste avant la pluie. Tondez les zones à tondre assez haut (5 cm minimum), en espaçant au maximum les tontes, surtout en été. Votre jardin se transformera alors petit à petit en magnifique prairie fleurie!