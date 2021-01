La pandémie impose à tous une bulle de contacts très réduite. S'il est donc déconseillé de se réunir autour d'une même table pour jouer à des jeux de société, il est tout à fait possible de s'amuser en famille ou entre amis, même à distance. Voici quelques idées pour occuper vos après-midi.

Happy Screen

Le jeune label belge Billy & the Bubbles a imaginé le jeu Happy Screen. Le principe est simple : 2 à 6 équipes/personnes se défient, via écrans interposés. 9 manches de défis, de gages et de rires vous attendent, pour un moment léger en famille(s) ou entre amis. Quelques exemples de petits défis proposés :

Go, Picasso: saurez-vous dessiner et faire deviner un maximum de mots, durant le temps imparti?

saurez-vous dessiner et faire deviner un maximum de mots, durant le temps imparti? Mime, Charlie Chaplin: endossez un rôle de composition et prenez-vous pour un skieur, un lion, à moins que ce ne soit un bricoleur du dimanche?

endossez un rôle de composition et prenez-vous pour un skieur, un lion, à moins que ce ne soit un bricoleur du dimanche? La vérité ou un gage: 3 moments de questions façon Vrai/Faux. Et un gage loufoque pour ceux qui répondent à côté de la plaque!

Le jeu Happy Screen est à télécharger, au prix de 15€. Plus d'infos sur billyandthebubbles.be

Jeu Happy Screen © Billy & the Bubbles

Codenames

Codenames est un jeu de mots et d'association d'idées créé par Vladimír Chvátil et édité par Iello. Dans ce jeu de société, les joueurs incarnent des espions d'élite répartis dans deux équipes. À la tête de chaque équipe, un maître-espion dirige les opérations. L'objectif du jeu ? Chaque équipe doit retrouver leur agents en se basant sur leurs noms de codes, que le maître-espion doit faire deviner grâce à des associations d'idées. À l'origine, il s'agit d'un jeu de plateau, Pink-Cell a néanmoins lancé sa propre solution en ligne, pour pouvoir s'amuser durant le confinement. Pour jouer, lancez tout d'abord une visioconférence avec vos proches et dans votre navigateur, rendez-vous sur le site pink-cell.com/codenames.

L'un d'entre vous devra "créer une partie", et choisir parmi les différents modes de jeu ("mots au hasard", "mots que je choisis" ou "mots liés par une thématique"). Une fois fait, un code de plusieurs lettres s'affiche à l'écran. Partagez ce code avec les autres joueurs et cliquez sur "Commencer à jouer". Quand les autres accèdent au site, ils choisissent "rejoindre une partie", ils inscrivent le code, et le tour est joué !

Codenames en ligne. © Pink-Cell

Loups-Garous

Qui ne connait pas ce célèbre jeu de société ? Les Loups-Garous de Thiercelieux est un jeu de société d'ambiance dans lequel chaque joueur incarne un villageois ou un loup-garou, et dont le but général est :

pour les villageois (dont certains ont des pouvoirs ou des particularités) : démasquer et tuer tous les loups-garous ;

pour les loups-garous : d'éliminer tous les villageois et ne pas se faire démasquer ;

La partie doit être menée par une personne ne prenant pas part au jeu. Le meneur distribue alors une carte à chaque joueur, au hasard. Puis chaque joueur découvre secrètement son identité en regardant sa carte.

Les tours de jeu sont rythmés par une période de jour et une période de nuit. Durant la nuit, le meneur appelle les loups-garous à se réveiller et à désigner silencieusement leur victime. Les villageois qui ont des capacités spéciales (cupidon, sorcière, voyante...), sont également appelés tour à tour pour utiliser leurs pouvoirs respectifs. Durant la journée, tout le monde se réveille et ouvre les yeux et le meneur de jeu révèle l'identité de la (ou les) victime(s). Les Villageois doivent alors tenter de découvrir qui sont les loups-garous par déductions, discours, révélations...

Il existe aujourd'hui une version de ce jeu en ligne, à découvrir ici.

