Le week-end des 22 et 23 mai, le jardin botanique de Meise proposera aux citoyens de partir en safari dans leur jardin ou autour de leur maison pour identifier les plantes sauvages et les insectes qui y grouillent.

La biodiversité, on la trouve partout : les mauvaises herbes de votre jardin, les abeilles qui bourdonnent autour de votre plant de lavande, et même les araignées qui se dissimulent dans votre grenier. Mais pouvez-vous réellement tous les identifier? Le jardin botanique de Meise invite les citoyens à observer la nature.

Concrètement, les participants doivent télécharger une application sur le site internet du jardin botanique afin d'identifier un maximum d'espèces d'animaux et de plantes sauvages.

"Les données collectées servent à mieux connaître les espèces présentes dans nos jardins. Nous connaissons bien la biodiversité des réserves naturelles, mais toute une série de lieux, comme les espaces privés inaccessibles aux chercheurs, ne sont pas étudiés", explique le chargé de communication du jardin botanique, Franck Hidvégi.

© Home-Safari

Ce projet de sciences citoyennes, organisé dans le cadre de la semaine internationale de la biodiversité, est mené en collaboration avec de multiples partenaires, dont les associations environnementales Natagora et Natuurpunt, qui mettent à disposition leur appli "ObsIdentify" et leur plateforme observations.be.

L'année dernière, la première édition de 'Home Safari" a conduit à l'identification de 67.000 espèces, dont 10.000 ont été enregistrées dans la base de données observations.be.

Plus d'infos sur home-safari.be. Et application disponible dans l'App store et sur Google play.

La biodiversité, on la trouve partout : les mauvaises herbes de votre jardin, les abeilles qui bourdonnent autour de votre plant de lavande, et même les araignées qui se dissimulent dans votre grenier. Mais pouvez-vous réellement tous les identifier? Le jardin botanique de Meise invite les citoyens à observer la nature.Concrètement, les participants doivent télécharger une application sur le site internet du jardin botanique afin d'identifier un maximum d'espèces d'animaux et de plantes sauvages. "Les données collectées servent à mieux connaître les espèces présentes dans nos jardins. Nous connaissons bien la biodiversité des réserves naturelles, mais toute une série de lieux, comme les espaces privés inaccessibles aux chercheurs, ne sont pas étudiés", explique le chargé de communication du jardin botanique, Franck Hidvégi. Ce projet de sciences citoyennes, organisé dans le cadre de la semaine internationale de la biodiversité, est mené en collaboration avec de multiples partenaires, dont les associations environnementales Natagora et Natuurpunt, qui mettent à disposition leur appli "ObsIdentify" et leur plateforme observations.be.L'année dernière, la première édition de 'Home Safari" a conduit à l'identification de 67.000 espèces, dont 10.000 ont été enregistrées dans la base de données observations.be.