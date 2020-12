Goûter à la magie des fêtes, à Bruxelles, dans le respect des mesures sanitaires? C'est possible! Tentez une promenade sonore immersive, ludique et gourmande dans le coeur historique de la capitale.

Coronavirus, confinement, couvre-feu... L'asbl Bruxelles Bavard vous propose une activité compatible avec les circonstances actuelles pour sortir de chez vous et profiter de l'ambiance, de la douceur, des saveurs des fêtes de fin d'année en ville. L'association a, en effet, concocté un parcours au nom alléchant: "Délicieuses traditions de fin d'année". Une expérience à effectuer en toute autonomie!

Le sens et l'origine des fêtes

Seul(e), en couple ou en famille, les participants sont invités à suivre la voix d'Alain Debaecke, guide à l'asbl Bruxelles Bavard, via leur tablette ou leur smartphone. Une balade à pied avec, comme fil conducteur, les histoires autour des traditions de fin d'année. Au programme : Saint-Nicolas, les spéculoos, le gui, le houx, les cochons en massepain, les bières de Noël, la Saint-Martin, Noël, Nouvel an, etc. Durant le circuit, des arrêts sont prévus pour réaliser des jeux et profiter de dégustations sucrées. Par exemple, à la chapelle dédiée à Saint-Nicolas vous serez invités à savourer une pièce d'or en chocolat qui vous a été proposée au départ de la visite.

© Bruxelles Bavard

Un soutien à plusieurs secteurs

Vous aurez aussi l'occasion de participer à une tombola. Parmi les lots à gagner : un menu pour deux personnes dans un restaurant du centre-ville, des consommations dans un estaminet croisé durant le parcours, des tickets pour des activités culturelles à Bruxelles, des livres, etc. "L'objectif de cette balade est de permettre aux citoyens de se plonger dans la magie des fêtes de fin d'année et d'offrir, à notre échelle, des perspectives positives aux secteurs de la culture, de l'Horeca et des commerces du centre-ville fortement impactés par la crise", explique l'asbl Bruxelles Bavard.

. © Bruxelles Bavard

Un circuit d'1h30

D'une durée d'environ 1h30, la promenade commence devant le magasin "La Belgique gourmande", 9 rue de la Colline, et s'achève à proximité de l'église Saint-Nicolas, rue au Beurre. Pour réaliser cette expérience, vous aurez besoin d'une tablette ou d'un smartphone à la batterie totalement chargée, d'une connexion à internet, d'un casque ou d'écouteurs et de quoi écrire. Bonne balade!

. © Bruxelles Bavard

Balade pédestre "Délicieuses traditions de fin d'année". Jusqu'au 3 janvier 2021. Prix: 8 €/personne (dégustations comprises). Une fois acheté, le lien de la visite est disponible durant 7 jours et la promenade peut être effectuée du lundi au dimanche entre 10h30 et 17h. Infos: www.bruxellesbavard.be

