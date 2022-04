Parcourir la Campine en Tuk-Tuk

Ann Heylens Journaliste

L'e-bike, c'est écologique, facile et plutôt original lorsqu'il s'agit d'un tuk-tuk! On ralentit tout naturellement le rythme et, bien calé dans l'habitacle à ciel ouvert, on profite du paysage.

Les tuk-tuks électriques de luxe. © James van Leuven / Kempens Landschap

Nous mettons le cap sur l'ancienne scierie à vapeur de Laakdal, dans le Limbourg, désormais transformée en site touristique géré par la fondation Kempens Landschap. Bien alignés, les tuk-tuks électriques nous attendent. Ce sont des modèles de luxe, qui peuvent accueillir 5 personnes. Après une brève explication technique, nous devons choisir sur la tablette intégrée entre la route des agriculteurs et celle des paysages (50 km chacune). On peut aussi se contenter d'une partie du périple.Nous optons pour la route des agriculteurs, cliquons sur une des haltes sur la tablette et le tuk-tuk électrique n'a plus qu'à nous mener à bon port. Nous longeons des fermes, des champs et des moulins. De ci de là, nous croisons une autre famille en tuk-tuk. Tourner et manoeuvrer l'engin exige un peu de dextérité. Nous nous arrêtons pour luncher à Afspanning Den Eik, à l'entrée de la réserve naturelle de Merode. Après 10 km assis dans le tuk-tuk, ça fait du bien de se dérouiller les jambes! Nous marchons sur le sentier expérimental des "sabots" ("klompenbeleving") qui démarre ici et où on peut louer des sabots pour 2 ou 3 € de l'heure. Le musée adjacent vous dira tout sur leur fabrication. Sur le chemin du retour, nous "sautons" quelques points-noeuds, car nous devons rendre le tuk-tuk à 16 h tapantes!