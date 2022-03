Douce friture préparée avec des crevettes grises et une sauce béchamel au beurre et au lait, le tout pané... La croquette aux crevettes est une véritable institution en Belgique. Mais où peut-on déguster LA meilleure croquette dans la capitale? Le jury a tranché!

La petite reine de la gastronomie belge ne manque pas d'amateurs. Depuis 2018, un concours annuel est même organisé afin d'élire LA meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles. Pour cette troisième édition, le jury a été séduit par la croquette aux crevettes d'une véritable institution bruxelloise: Les "Brasseries Georges", célèbre établissement situé à l'intersection entre la chaussée de Waterloo et l'avenue Winston Churchill à Uccle.

Cette année, la croquette gagnante s'est démarquée des autres, selon le jury, qui souligne une petite reine revisitée, moins classique que les autres, aux accents d'une casserole de moules marinières, grâce au céleri présent dans le bouillon à la base de la préparation de l'appareil. Pour sa croquette bien garnie en crevettes et non bisquée, l'adresse uccloise a pris le parti de garder une panure classique, sans chapelure panko, de plus en prisée par les chefs.

Un podium gourmand

Dans le top 5 figuraient notamment:

"Todt's café" (2e),

"Chez Léon" (3e),

"L'improbable" (4e)

et "Albert" (5e).

Lionel Rigolet et Cédric Mosbeux ont par ailleurs révélé leur coup de coeur commun: la croquette des "Petits oignons".

Le "roi de la croquette" dans le jury

Les deux premières éditions, organisées en 2018 et 2019, ont été remportées par Cédric Mosbeux de "Fernand Obb delicatessen", qui ne s'est pas présenté comme candidat cette année mais bien comme membre du jury, aux côtés du chef du "Comme chez soi"** Lionel Rigolet.

Le jury était également composé de sept journalistes gastronomiques. Ils étaient chargés de coter les différentes assiettes à l'aide d'une grille reprenant plusieurs critères: forme/taille, cuisson, température de service, panure, friture du persil, appareil, quantité de crevettes et goût.

Le gagnant de ce concours -aux notes surréalistes mais très sérieux- pourra utiliser le titre de "meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles" durant toute l'année suivant la proclamation des résultats.

