Clochettes bleutées et soleil timide pointent le bout de leur nez dès la mi-avril et recouvrent certaines forêts d'un magnifique tapis bleu et violet. Mais où admirer ce spectacle naturel féérique?

Le spectacle éphémère de cette mer de jacinthes - encore tachetée ci et là de la blancheur de l'anémone - est un événement annuel à ne pas manquer. Voici quelques lieux enchanteurs où se rendre pour profiter du spectacle.

Le bois de Hal, le plus connu

Les flâneurs curieux de (re)découvrir ce tapis de fleurs naturel ont certainement déjà entendu parler du bois de Hal, en Brabant flamand. Cette forêt de 552 hectares est en effet plébiscitée pour sa floraison de jacinthes sauvages. Cet événement éphémère attire chaque année des milliers de visiteurs et visiteuses, du Plat pays et d'ailleurs. L'an dernier, 59.000 personnes avaient ainsi laissé voguer leur regard sur l'étendue sylvestre du bois de Hal, qui offre aux jacinthes leur plus grande surface d'Europe pour éclore. Afin de préserver cette nature fragile, une quarantaine de bénévoles veillent au respect des sentiers, délimités par 23km de corde.

Le bois de la Houssière, le plus varié

Située sur la commune de Braine-le-Comte en Hainaut, cette forêt d'environ 650 Ha est classée Zone Natura 2000, notamment en raison de ses paysages riches et diversifiés. Dès fin avril, elle regorge aussi de milliers de jacinthes. Disséminées dans le Bois de la Houssière, ces petites grappes de clochettes bleues embaument les lieux. Parcourez l'un des nombreux sentiers balisés pour les découvrir.

Le Bois de Silly, le plus intimiste

Au printemps, la hêtraie de Silly se couvre de jacinthes des bois. C'est d'ailleurs de là que le bois tire son surnom de "Bois bleus". Outre les tant attendues jacinthes sauvages, vous pourrez y retrouver des anémones des bois ainsi que de l'ail des ours.

Le parc de la Serna, le plus sauvage

Ce lieu offre aux promeneurs 16 ha de bois maintenus dans un état semi-sauvage. Un circuit écologique fait découvrir les principales essences d'arbres. Là aussi, la floraison des jacinthes des bois forme un splendide tapis bleu.

Le Brakelbos, le plus "décapité"

Le Mont de Rhode est une colline décapitée qui borde la frontière linguistique. Dans cette réserve naturelle des Ardennes flamande reconnue natura 2000, plusieurs sentiers pédestres offrent un spectacle à couper le souffle durant le printemps. Le sous-bois se colore de mille couleurs avec la jacinthe sauvage, la jonquille sauvage, l'anémone des bois et le sceau de Salomon.

