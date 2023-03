Voici les principales récompenses remises dimanche à Hollywood lors de la 95e cérémonie des Oscars, reconnaissances suprêmes du cinéma américain.

"Everything Everywhere All at Once", réalisé par Daniel Kwan et Daniel Scheinert, a raflé la mise avec sept statuettes dorées, suivi par "A l'Ouest, rien de nouveau" qui en obtenu quatre.

Voici le palmarès 2023

"Everything Everywhere All at Once"

Récompenses:

Meilleur film

Meilleur réalisateur: Daniel Kwan et Daniel Scheinert

Meilleure actrice: Michelle Yeoh

Meilleur acteur dans un second rôle: Ke Huy Quan

Meilleure actrice dans un seconde rôle: Jamie Lee Curtis

Meilleur scénario original

Meilleur montage

Résumé: Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille, son travail et croule sous les impôts... Soudain, elle se retrouve plongée dans le multivers, des mondes parallèles où elle explore toutes les vies qu'elle aurait pu mener.

"The Whale"

Récompenses:

Meilleur acteur: Brendan Fraser

Meilleurs maquillages et coiffures

Résumé: Charlie, professeur d'anglais reclus chez lui, en obésité morbide, tente de renouer avec sa fille adolescente pour une ultime chance de rédemption.

"A l'Ouest, rien de nouveau"

Récompenses:

Meilleur film international: Allemagne

Meilleurs décors

Meilleure photographie

Meilleure musique de film

Résumé: L'histoire poignante d'un jeune soldat allemand sur le front occidental pendant la Première Guerre mondiale. En première ligne, Paul et ses camarades voient l'euphorie initiale se muer en désespoir et en épouvante quand ils se retrouvent à défendre leurs vies au fond des tranchées.

"Pinocchio par Guillermo del Toro"

Récompense:

Meilleur film d'animation

Résumé: Le réalisateur revisite le conte de Carlo Collodi sur une marionnette qui, comme par magie, prend vie pour apaiser le coeur d'un sculpteur sur bois du nom de Geppetto. Une épopée musicale et fantastique en stop-motion.

"Navalny"

Récompense:

Meilleur documentaire

Résumé: Le leader de l'opposition russe Alexeï Navalny est suivi dans sa quête de vérité: qui l'a empoisonné en août 2020?

"Women Talking"

Récompense:

Meilleur scénario adapté

Résumé: En 2010, les femmes d'une communauté religieuse isolée se débattent pour réconcilier leur foi et la réalité de leur existence.

"Everything Everywhere All at Once", réalisé par Daniel Kwan et Daniel Scheinert, a raflé la mise avec sept statuettes dorées, suivi par "A l'Ouest, rien de nouveau" qui en obtenu quatre."Everything Everywhere All at Once"Récompenses: Résumé: Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille, son travail et croule sous les impôts... Soudain, elle se retrouve plongée dans le multivers, des mondes parallèles où elle explore toutes les vies qu'elle aurait pu mener."The Whale"Récompenses:Résumé: Charlie, professeur d'anglais reclus chez lui, en obésité morbide, tente de renouer avec sa fille adolescente pour une ultime chance de rédemption."A l'Ouest, rien de nouveau"Récompenses:Résumé: L'histoire poignante d'un jeune soldat allemand sur le front occidental pendant la Première Guerre mondiale. En première ligne, Paul et ses camarades voient l'euphorie initiale se muer en désespoir et en épouvante quand ils se retrouvent à défendre leurs vies au fond des tranchées."Pinocchio par Guillermo del Toro"Récompense:Résumé: Le réalisateur revisite le conte de Carlo Collodi sur une marionnette qui, comme par magie, prend vie pour apaiser le coeur d'un sculpteur sur bois du nom de Geppetto. Une épopée musicale et fantastique en stop-motion."Navalny"Récompense:Résumé: Le leader de l'opposition russe Alexeï Navalny est suivi dans sa quête de vérité: qui l'a empoisonné en août 2020?"Women Talking" Récompense: Résumé: En 2010, les femmes d'une communauté religieuse isolée se débattent pour réconcilier leur foi et la réalité de leur existence.