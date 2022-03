"CODA", film à petit budget sur la vie compliquée d'une famille sourde et de sa fille entendante, a déjoué les pronostics, en recevant l'Oscar du meilleur long métrage, la récompense suprême à Hollywood. Quels sont les autres films primés lors de cette cérémonie, et où peut-on encore les visionner?

Meilleur film, meilleur scénario et meilleur acteur de second rôle: CODA

Comédie dramatique pleine d'optimisme adaptée du succès français La Famille Bélier,CODAest un petit film indépendant qui raconte l'histoire de Ruby, une adolescente de 17 ans dont les parents souffrent de surdité. Quand elle se découvre une passion pour le chant, elle doit choisir entre ses rêves et ses obligations liées à sa famille.

À découvrir sur AppleTV+.

Meilleure réalisatrice: The Power of the Dog

Phil et George Burbank, deux frères diamétralement opposés, sont à la tête du plus gros ranch de la vallée du Montana. Lorsque George ramène à la maison une nouvelle épouse et son fils, Phil, ivre de colère, se met en tête d'anéantir celle-ci. Jusqu'à ce qu'il se retrouve exposé à la possibilité de l'amour...

À découvrir sur Netflix.

Meilleure actrice: Dans les yeux de Tammy Faye

Ce film suit l'histoire vraie de Tammy Faye et Jim Bakker, les créateurs d'une immense chaîne télévisée évangélique. On les adule pour leur message d'amour, de tolérance et de prospérité. Mais sous le vernis de la religion, problèmes et scandales vont bientôt provoquer la chute de cet empire si minutieusement bâti...

À découvrir sur Disney+.

Meilleur acteur: La Méthode Williams

Ce long-métrage est un biopic de l'entraîneur de tennis Richard Williams, père des joueuses mondiales Vénus et Serena. Les soeurs Williams sont devenues deux des plus grandes joueuses de l'histoire du tennis.

À découvrir en blu-ray et DVD.

Meilleure actrice dans un seconde rôle: West Side Story

West Side Story est la nouvelle adaptation de la pièce éponyme de Broadway. Ce film raconte l'histoire légendaire d'un amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New York de 1957.

Pas encore disponible en ligne ou en DVD

Meilleur film international: Drive my car (Japon)

Ce road movie raconte la rencontre entre Y?suke Kafuku, un comédien et metteur en scène reconnu qui vient de perdre sa femme, et Misaki, une jeune femme réservée qu'on lui a assignée comme chauffeure. Au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs échanges les oblige à faire face à leur passé.

À découvrir encore au cinéma.

Meilleur film d'animation: Encanto

Ce nouveau film d'animation Disney nous plonge dans un mystérieux endroit niché au coeur des montagnes de Colombie. On y suit les aventures de la fantastique famille Madrigal, dont les membres sont tous dotés d'un pouvoir. Tous sauf une, qui n'a reçu aucun don particulier. Mais lorsque la magie de l'Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir...

À découvrir sur Disney+.

Meilleur scénario original: Belfast

Le récit suit l'histoire de Buddy, un petit garçon, et de sa famille dans le Belfast de la fin des années 1960. Le réalisateur Kenneth Branagh s'est librement inspiré de sa propre enfance pour écrire le film.

Pas encore disponible en ligne ou en DVD.

Comédie dramatique pleine d'optimisme adaptée du succès français La Famille Bélier,CODAest un petit film indépendant qui raconte l'histoire de Ruby, une adolescente de 17 ans dont les parents souffrent de surdité. Quand elle se découvre une passion pour le chant, elle doit choisir entre ses rêves et ses obligations liées à sa famille.À découvrir sur AppleTV+.Phil et George Burbank, deux frères diamétralement opposés, sont à la tête du plus gros ranch de la vallée du Montana. Lorsque George ramène à la maison une nouvelle épouse et son fils, Phil, ivre de colère, se met en tête d'anéantir celle-ci. Jusqu'à ce qu'il se retrouve exposé à la possibilité de l'amour...À découvrir sur Netflix.Ce film suit l'histoire vraie de Tammy Faye et Jim Bakker, les créateurs d'une immense chaîne télévisée évangélique. On les adule pour leur message d'amour, de tolérance et de prospérité. Mais sous le vernis de la religion, problèmes et scandales vont bientôt provoquer la chute de cet empire si minutieusement bâti...À découvrir sur Disney+.Ce long-métrage est un biopic de l'entraîneur de tennis Richard Williams, père des joueuses mondiales Vénus et Serena. Les soeurs Williams sont devenues deux des plus grandes joueuses de l'histoire du tennis.À découvrir en blu-ray et DVD.West Side Story est la nouvelle adaptation de la pièce éponyme de Broadway. Ce film raconte l'histoire légendaire d'un amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New York de 1957.Pas encore disponible en ligne ou en DVDCe road movie raconte la rencontre entre Y?suke Kafuku, un comédien et metteur en scène reconnu qui vient de perdre sa femme, et Misaki, une jeune femme réservée qu'on lui a assignée comme chauffeure. Au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs échanges les oblige à faire face à leur passé.À découvrir encore au cinéma.Ce nouveau film d'animation Disney nous plonge dans un mystérieux endroit niché au coeur des montagnes de Colombie. On y suit les aventures de la fantastique famille Madrigal, dont les membres sont tous dotés d'un pouvoir. Tous sauf une, qui n'a reçu aucun don particulier. Mais lorsque la magie de l'Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir...À découvrir sur Disney+.Le récit suit l'histoire de Buddy, un petit garçon, et de sa famille dans le Belfast de la fin des années 1960. Le réalisateur Kenneth Branagh s'est librement inspiré de sa propre enfance pour écrire le film.Pas encore disponible en ligne ou en DVD.