Le rempotage est une étape indispensable dans la vie d'une plante en pot. La fin de l'hiver, quand elle émerge de sa période de dormance, est le meilleur moment pour s'y mettre.

Si vous voulez procéder comme un(e) pro, rempotez une première fois vos plantes d'intérieur directement après l'achat car elles sont souvent commercialisées dans des substrats pauvres. Ensuite, la règle veut qu'elles soient changées de contenant une fois par an. Cela se pratique idéalement à la fin de l'hiver ou au tout début du printemps car, lorsqu'elles reprennent vie au sortir de leur repos végétatif, elles s'enracinent plus facilement.Quelques exceptions toutefois : les plantes grasses et les plantes volumineuses se contentent d'un rempotage tous les deux ans tandis que quelques spécimens à croissance express réclameront peut-être un second rempotage en fin d'été.1. Rassembler le matériel : du terreau de qualité pour plantes vertes (éviter la terre de jardin, qui ne convient pas à toutes les plantes d'intérieur et pourrait être contaminée) ; un transplantoir (petite pelle manuelle) ; un pot au fond troué, d'un diamètre supérieur de 2 à 3cm au précédent (pas davantage car les plantes d'intérieur apprécient d'être à l'étroit) ; un plateau; des billes d'argiles pour assurer un fond drainant.2. Tapisser le fond du pot d'un lit de 2 à 3cm de billes d'argile ou de tessons. Et couvrir d'une couche de terreau.3. Sortir délicatement la plante de son pot d'origine en le penchant pour la faire glisser.4. Après avoir légèrement démêlé le chignon racinaire, installer le végétal dans son nouveau nid, en veillant à ce que le dessus de la motte arrive à 2-3 cm du bord, pour faciliter l'arrosage. Combler avec du terreau en tassant avec la main.7. Arroser abondamment pour que la terre soit bien couvrante. Ajuster le niveau de terreau.