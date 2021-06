Envie de (re)découvrir le Domaine des Grottes de Han de façon originale ? Passez un séjour au Cocoon Village, la nouveauté de la saison du site touristique. Là, vous dormirez dans une tente chic et vous bénéficierez de sorties exclusives, en immersion dans la nature. Ressourcement garanti !

Direction le charmant petit village de Han-sur-Lesse, que vous avez certainement déjà fréquenté lors d'un voyage scolaire ou d'une sortie familiale, pour nous adonner au glamping (contraction de camping et de glamour). Un excellent plan pour ceux qui, comme nous, ne sont pas fans de camping traditionnel. Notre tente haut de gamme, plantée dans un espace arboré, nous y attend, en bordure de la rivière.

Des produits du terroir

L'accueil est déjà fort agréable puisque nous recevons, dès notre arrivée, un colis apéritif composé d'une bière locale, d'un jus de fruits artisanal, de fromages et de chips de la région.

Pareille surprise pour le petit-déjeuner : un copieux panier garni de produits du terroir avec notamment de la crème de caramel au beurre salé et de la gelée pomme-cannelle. Mais venons-en à la tente elle-même. Pas besoin d'amener notre propre tente et de planter des piquets, aucun sac de couchage à poser à même le sol, tout est déjà prêt !

Dans chacune des trente tentes se trouvent des lits confortables avec des couettes et oreillers douillets, ainsi qu'un kit de vaisselle et de café/thé. Il ne faut donc penser à rien sauf à apporter des serviettes de bain, des produits de soins et une lampe de poche pour les éventuelles sorties nocturnes vers les sanitaires. Outre le côté convivial de cet endroit paisible au personnel très sympathique, nous apprécions pleinement sa situation géographique. Tout est accessible à pied : le centre du village et ses restaurants, le départ pour la visite des légendaires grottes, celui pour la visite du parc animalier et le départ pour les activités exclusives proposées, en journée et en soirée, par le Cocoon Village.

Grimper dans les arbres

Parmi les visites spéciales figurent notamment une promenade axée sur les loups, un bain de forêt ou encore une grimpe d'arbres. Nous optons pour cette dernière. Il n'est pas question d'un parcours d'accrobranche classique avec câbles et passerelles mais bien d'une balade inhabituelle à la rencontre de l'univers des arbres, en compagnie d'un guide expérimenté.

L'objectif ? Réveiller nos souvenirs d'enfance, nous éveiller à des sensations nouvelles. " L'arbre est une forme d'intelligence apparue il y a 300 millions d'années. Ils communiquent entre eux via des signaux chimiques, explique par exemple notre passionnant guide Jean-Christophe. Pour quitter notre monde d'humains et nous mettre en condition, il nous invite, à proximité des bois, à nous bander les yeux et à tenir une même corde pour marcher, en file indienne, jusqu'au lieu de l'expérience. L'occasion d'utiliser nos sens autres que la vue pour nous imprégner de la nature : écouter le chuchotement du vent dans les feuillages, sentir le craquement de brindilles sous nos pieds...

Eh bien, non, personne n'a trébuché ! Loin des sentiers battus, équipés de baudriers et de mousquetons, nous nous hissons au fil d'une corde rassurante, le long des troncs, quasi jusqu'à la cime du chêne, du hêtre et de l'aulne. Certains grimpeurs finissent même par oser se bander les yeux pour plus de sensations, plus d'osmose avec l'arbre. Pour terminer cette escapade originale, un autre arbre aux branches pourvues de plusieurs hamacs invite à la relaxation : à l'aide de cordes toujours, chacun peut y grimper pour se balancer et/ou rêver à plusieurs mètres du sol...

Une soirée barbecue

Cette après-midi pleine d'émotions nous a évidemment ouvert l'appétit. Hors de question de manger du cassoulet en conserve ! Nous comptons profiter, tranquillement, d'un barbecue au Cocoon Village. Il suffit de réserver, à l'avance, un colis végétarien, de viandes ou de poissons et d'allumer un feu dans l'espace prévu à cet effet.

Pendant que les braises chauffent, nous commandons du vin blanc local et du jus de fruit artisanal au petit bar discret et nous participons à un blind test. Place ensuite à la dégustation des savoureuses brochettes de boeuf, de scampis et des saucisses grillées en profitant d'un concert donné depuis le podium du Cocoon Village.

La grotte et le parc animalier

Après une fin de soirée agitée par un orage (pas de souci, la tente est hyper résistante !) puis un sommeil bercé par quelques vocalises d'oiseaux nocturnes, nous optons pour la visite incontournable d'une des plus belles grottes d'Europe (mettez un pull car il y fait 10°C seulement) et, ensuite, pour le typique tour en safari-car du merveilleux parc animalier où évoluent sangliers et autres daims (prenez des jumelles), avec un arrêt à la fascinante colline aux ours.

Un week-end alliant confort, sérénité, sensations, gourmandise et nature. Que demander de plus comme évasion?

Cocoon Village, rue du Grand Hy, Han-sur-Lesse. Une tente peut accueillir de 2 à 6 personnes. Compris dans le séjour : accès illimité à la grotte, au parc animalier, aux musées PrehistoHan et Han 1900. Ouvert jusqu'à fin août. Infos & réservations: 084 37 01 52 www.grotte-de-han.be/experiences/cocoon-village

