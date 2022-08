Vous l'avez peut-être déjà vu circuler dans les rues de la capitale. Mais avez-vous déjà embarqué à bord du fameux tram-restaurant ? Nous avons (enfin) testé cette chouette aventure gourmande sur rails!

Commençons par une brève remise en contexte... Le Tram Experience, fruit d'une collaboration entre la STIB et visit.brussels, a été inauguré en 2012 à l'occasion de l'année de la gastronomie. Il ne devait circuler qu'un an. Mais vu le succès rencontré, ce tramway des années 60 relooké en restaurant sillonne encore toujours la capitale ! Sous le parrainage du chef étoilé Lionel Rigolet, il a accueilli les menus de nombreux grands chefs de tous horizons, pour le plaisir des gourmets.

Place Poelaert, une chaude soirée d'été. Nous arrivons à l'arrêt de tram, devant le Palais de Justice, à 19h50 comme convenu lors de la réservation. Autour de nous, des navetteurs habituels des lignes de trams classiques et une bonne vingtaine de personnes particulièrement enjouées qui attendent, comme nous, le fameux restaurant sur rails. Un membre du Tram Experience vient prendre nos noms et nous communiquer le numéro de notre table, histoire de gagner du temps lors du passage du tram à 20h. Soyez donc bien à temps car il s'intercale dans le trafic régulier de la STIB. Le voilà, dans sa robe noire et blanche !

Nous nous installons rapidement sur notre banquette, à notre table, où un verre de vin mousseux nous attend ainsi qu'une brochure détaillant le menu avec une brève biographie des chefs et un plan du parcours emprunté. C'est parti !

Trois chefs des trois régions

Le circuit de deux belles heures commence par l'avenue Louise. Quant au menu, il a été concocté par trois chefs issus des trois régions du pays : l'étoilé Thijs Vervloet, Carl Gillain et le chef pâtissier Khalil Mezni. Une collaboration inédite permettant de (re)découvrir la gastronomie belge contemporaine.

Notez que les menus changent plusieurs fois par an et qu'il est possible de les adapter à d'éventuelles restrictions et/ou allergies alimentaires. Parmi les trois mises en bouche, un gaspacho de tomates au sorbet à la moutarde. Attention à bien viser la bouche avec votre cuiller car le voyage est émaillé de mini secousses inévitables qui font d'ailleurs le charme de l'expérience !

Au gré du glissement des roues sur les rails, nous poursuivons notre parcours, à du 20 à 25km/h, en passant par le boulevard de la Cambre, le boulevard Général Jacques ou encore la place Flagey. Une magnifique vue sur le Cinquantenaire s'offre à nous lorsque le tram marque un arrêt d'une poignée de minutes au rond-point Montgomery.

L'occasion pour l'équipe en cuisine d'exécuter des gestes précis pour le dressage de l'entrée composée d'asperges de Malines et de glace au foin. L'occasion aussi pour le personnel, très aimable et efficace, de servir le vin. Pas de risque de renversement, les verres sont placés dans des encoches !

On passera devant le Musée du Tram en empruntant l'avenue de Tervueren puis une brève pause aura encore lieu à Stockel juste avant de savourer une poularde aux artichauts.

En dessert, ce sera une mousse de chocolat blanc aux fraises et à la rhubarbe, servie avec une liqueur belge de griottes. Sachez qu'on ne peut, hélas, pas descendre du tram au cours de ce voyage gastronomique. Mais c'est amusant de voir les gens observer, avec curiosité, étonnement, le Tram Experience passer devant eux et saluer les convives que nous sommes. Et pour nous, ce voyage culinaire permet de (re)visiter les artères de la ville, sans le stress que l'on peut ressentir au volant d'une voiture ; d'apercevoir des statues, des endroits, qu'on n'avait jamais remarqués auparavant... Retour au point de départ : l'expérience s'achève à 22h15 à la place Poelaert.

Nos conseils :

- Optez plutôt pour une réservation au printemps ou en été, lorsque les journées sont plus longues pour profiter pleinement des décors qui défilent sous vos yeux.

- En cas de forte chaleur, la température grimpe dans le tramway donc habillez-vous légèrement. Ah, et, oui, il y a une toilette à bord.

Bon voyage !

Infos & réservations : https://www.visit.brussels/fr/visitors/where-to-eat/tram-experience Le Tram Experience est en pause estivale jusqu'au 2/9. D'ici là, n'hésitez pas à réserver vos places !

