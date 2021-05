Vous rêvez de créer vos propres étiquettes et cartes de voeux ? De personnaliser votre coque de téléphone ou de réaliser des stickers muraux ? Rien de plus simple, quand tout se fait par smartphone !

Quelle satisfaction de pouvoir offrir un mug ou une carte de voeux personnalisés, ou de réaliser soi-même sa déco intérieure ou ses propres T-shirts ! Mais encore faut-il avoir les compétences techniques pour éviter les bricolages aux relents cheap... Pour ceux qui (comme moi, hum) doutent de leur dextérité en art plastique, la Cricut Joy se présente comme une véritable aubaine : cette machine de découpe intelligente permet de découper de très nombreux supports (autocollants vinyle, carton, papier, transferts thermocollants pour textiles) rapidement et avec une précision chirurgicale. Et pas besoin d'être ingénieur informaticien pour la faire fonctionner : tout se pilote depuis smartphone !

Décoration smartphone © Cricut

Adieu, ciseaux !

Concrètement, la Cricut Joy se présente comme une imprimante compacte, à coupler avec une tablette numérique ou un smartphone grâce au Bluetooth. Via une application très intuitive (Cricut Design Space), il suffit ensuite de sélectionner son projet (stickers pour tasse, carte de voeux, déco murale...) pour accéder à une liste de suggestions de modèles, payants ou gratuits. Il est aussi possible de créer soi-même ses motifs de A à Z, grâce à un canevas virtuel très simple d'utilisation : tout se dessine avec le doigt, grâce à des formes géométriques ou figuratives prédéfinies. Reste à insérer le support adéquat dans la Cricut... et à presser une simple touche sur son téléphone pour lancer la machine.

Quelques minutes suffisent pour obtenir un travail soigné, une découpe de précision en toute sécurité : le fait que tout se pilote par smartphone permet de faire participer les enfants (dois-je préciser comme ils sont heureux de pouvoir appuyer sur les touches ?), de quoi les rendre incroyablement fiers d'avoir réussi à "fabriquer" une carte de fête des mères de qualité pro.

Tous les accessoires et consommables ne sont pas fournis avec le kit de base, mais celui-ci est suffisamment étoffé que pour réaliser de nombreux petits projets. Pour d'autres créations, il faudra par contre mettre une nouvelle fois la main au portefeuille : il en va ainsi des cartes de voeux, qui nécessitent l'achat d'un tapis de découpe adéquat (mais qui vaut l'investissement).

C'est d'ailleurs l'un des rares reproches qu'on pourra faire à la Cricut : si le prix de la machine est très abordable pour une découpeuse (compter un peu moins de 190€), la commande de consommables spécifiques à la machine, d'accessoires supplémentaires ou l'utilisation de modèles payants (à la pièce ou via un abonnement) peuvent rapidement faire grimper la facture. Pas de quoi bouder son plaisir, toutefois, d'autant plus qu'une cinquantaine de modèles prêts à l'emploi sont accessibles gratuitement en ligne.

Les +

Une découpeuse de taille réduite, peu encombrante et facile à transporter.

Très polyvalente et simple d'utilisation : l'idéal pour les débutants.

Rapport qualité/prix imbattable pour une découpeuse.

Les -

Les consommables et accessoires supplémentaires, et la plupart des modèles (payants) peuvent faire grimper la facture.

La découpeuse a ses limites : les découpes sont limitées à un format de 10,8cm de large pour 1,2 m de long (ou 6 m en cas de motifs répétés).

Plus d'infos et d'inspiration sur www.start2cricut.com et www.instagram.com/officialcricut_nl/

