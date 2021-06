Vous aimez vous promener en pleine nature ? Vous raffolez des fondues au fromage ? Suivez le guide, c'est parti pour une " Fromenade " !

A l'origine de ce concept, Séverine et Christophe Deplus, deux passionnés de montagne qui, à la suite d'un voyage en Suisse, ont eu l'idée originale de proposer des randonnées gourmandes pour faire découvrir leur belle région aux paysages grandioses...

Chaussez de bonnes bottines, ne remplissez surtout pas trop votre estomac, emportez un sac à dos garni d'une couverture et de bouteilles d'eau et, hop, direction Moulin-du-Ruy (Stoumont), un village en province de Liège. A votre arrivée (à partir de 10h30) à la maison du couple, Christophe vous fournira les ingrédients que vous avez commandés via le site internet de " La Fromenade ". Réservez d'ailleurs bien à l'avance car le calendrier se remplit (très) vite !

Des fromages du terroir

Parmi les suggestions alléchantes de fondues (dont une au chocolat), nous avons craqué pour la fondue " audacieuse ", un intitulé plein de promesses... Au menu, des fromages du terroir (Pavé de la Warche, Valèt et Herve) que nous ferons fondre dans de la bière " Triple Val-Dieu ". En accompagnement, une baguette de pain, un assortiment de charcuteries et une bouteille de Pinot gris produit à Warsage. Christophe nous glisse tous ces produits avec le matériel adéquat dont un caquelon évidemment, dans un sac à dos mis à notre disposition.

Reste ensuite à choisir un itinéraire parmi une dizaine de boucles (de 2 à 15 km) proposées pour tous les niveaux de promeneurs. Et pour les personnes à mobilité réduite, une table est à disposition pas loin du point de départ. Sur les conseils de Christophe, nous optons pour une randonnée de 7,5 km qui nous mènera d'un versant à l'autre de la vallée du ruisseau Roannay. Pssst ! Passez d'abord aux toilettes car il n'y en a pas sur votre parcours...

Des beaux points de vue

Nous démarrons l'aventure vers 11h sous un soleil radieux. Il fait tout de même 25° C... Autant le savoir, les promenades ne sont pas balisées donc observez minutieusement le tracé de la carte plastifiée que l'on vous a remise. Rassurez-vous, il est difficile de se perdre. Nous empruntons quelques routes du village et des chemins ombragés (ouf !) qui grimpent parfois pas mal. " Nous essayons que les promeneurs montent dans les 'alpages' pour profiter de points de vue ", nous disait Christophe à l'accueil.

Ah oui, effectivement... Mais l'effort vaut assurément le coup : sur un sentier, nous apercevons une belette qui s'enfuit à notre approche ; dans un champ, un lièvre file à toute allure ; dans un bois, deux jeunes oiseaux s'amusent à un mètre de nous... Sans compter les effluves d'ail des ours, ici et là, qui commencent tout doucement à nous ouvrir l'appétit. Nous voilà arrivés à la piste de ski alpin, un endroit évidemment désertique en cette belle journée printanière mais qui offre une vue ô combien panoramique !

L'idée nous traverse l'esprit de nous installer là pour déguster notre fondue. Mais non, nous ne céderons pas à la tentation car nous ne sommes même pas à la moitié de la randonnée et surtout, nous craignons devoir encore affronter, dans cette chaleur, l'une ou l'autre grosse montée avec l'estomac plein ! Une sage décision puisque, après avoir traversé le hameau de Ruy dans la vallée, nous grimpons l'autre versant. Une montée qui, avouons-le, semble interminable.

Après l'effort, le réconfort

Une fois sur les hauteurs, ça y est, le moment est venu de passer à table ! Enfin... façon de parler puisque qu'il n'y a aucune table de pique-nique sur notre trajet. Mais qu'importe puisque l'expérience se veut champêtre. Nous étalons donc notre couverture douillette sur l'herbe, en bord de prairie, pour profiter d'une belle vue sur la campagne et les bois. Autour de nous, une nature silencieuse. Juste le son des abeilles butinant les fleurs à proximité.

Quel bonheur ! Il n'y a plus qu'à sortir tous les trésors du sac à dos pour " cuisiner " durant quelques minutes et nous délecter sans stress de ces salamis, jambons et fromages régionaux. La fondue, au goût agréable de bière, est onctueuse à souhait, vraiment savoureuse... Lourde ? Mais nooon ! Le vin blanc très parfumé, rafraîchissant... Bref, un moment aussi gourmand que relaxant hors du temps. Et pas culpabilisant du tout puisque avec nos prouesses physiques, nous l'avons franchement bien mérité ce repas ! Une fois que tout est consommé sans modération, nous remballons le matériel pour redescendre tranquillement vers Moulin-du-Ruy. Au bout de ces derniers deux kilomètres de digestion, notamment le long du ruisseau, nous rendons, vers 15h, le sac à dos à Christophe qui se chargera de nos déchets et de notre vaisselle sale. Alors, elle est pas belle la vie ?

" La Fromenade ". Départ à Stoumont. Infos & réservations : www.lafromenade.be

A l'origine de ce concept, Séverine et Christophe Deplus, deux passionnés de montagne qui, à la suite d'un voyage en Suisse, ont eu l'idée originale de proposer des randonnées gourmandes pour faire découvrir leur belle région aux paysages grandioses... Chaussez de bonnes bottines, ne remplissez surtout pas trop votre estomac, emportez un sac à dos garni d'une couverture et de bouteilles d'eau et, hop, direction Moulin-du-Ruy (Stoumont), un village en province de Liège. A votre arrivée (à partir de 10h30) à la maison du couple, Christophe vous fournira les ingrédients que vous avez commandés via le site internet de " La Fromenade ". Réservez d'ailleurs bien à l'avance car le calendrier se remplit (très) vite !Parmi les suggestions alléchantes de fondues (dont une au chocolat), nous avons craqué pour la fondue " audacieuse ", un intitulé plein de promesses... Au menu, des fromages du terroir (Pavé de la Warche, Valèt et Herve) que nous ferons fondre dans de la bière " Triple Val-Dieu ". En accompagnement, une baguette de pain, un assortiment de charcuteries et une bouteille de Pinot gris produit à Warsage. Christophe nous glisse tous ces produits avec le matériel adéquat dont un caquelon évidemment, dans un sac à dos mis à notre disposition. Reste ensuite à choisir un itinéraire parmi une dizaine de boucles (de 2 à 15 km) proposées pour tous les niveaux de promeneurs. Et pour les personnes à mobilité réduite, une table est à disposition pas loin du point de départ. Sur les conseils de Christophe, nous optons pour une randonnée de 7,5 km qui nous mènera d'un versant à l'autre de la vallée du ruisseau Roannay. Pssst ! Passez d'abord aux toilettes car il n'y en a pas sur votre parcours...Nous démarrons l'aventure vers 11h sous un soleil radieux. Il fait tout de même 25° C... Autant le savoir, les promenades ne sont pas balisées donc observez minutieusement le tracé de la carte plastifiée que l'on vous a remise. Rassurez-vous, il est difficile de se perdre. Nous empruntons quelques routes du village et des chemins ombragés (ouf !) qui grimpent parfois pas mal. " Nous essayons que les promeneurs montent dans les 'alpages' pour profiter de points de vue ", nous disait Christophe à l'accueil. Ah oui, effectivement... Mais l'effort vaut assurément le coup : sur un sentier, nous apercevons une belette qui s'enfuit à notre approche ; dans un champ, un lièvre file à toute allure ; dans un bois, deux jeunes oiseaux s'amusent à un mètre de nous... Sans compter les effluves d'ail des ours, ici et là, qui commencent tout doucement à nous ouvrir l'appétit. Nous voilà arrivés à la piste de ski alpin, un endroit évidemment désertique en cette belle journée printanière mais qui offre une vue ô combien panoramique ! L'idée nous traverse l'esprit de nous installer là pour déguster notre fondue. Mais non, nous ne céderons pas à la tentation car nous ne sommes même pas à la moitié de la randonnée et surtout, nous craignons devoir encore affronter, dans cette chaleur, l'une ou l'autre grosse montée avec l'estomac plein ! Une sage décision puisque, après avoir traversé le hameau de Ruy dans la vallée, nous grimpons l'autre versant. Une montée qui, avouons-le, semble interminable.Une fois sur les hauteurs, ça y est, le moment est venu de passer à table ! Enfin... façon de parler puisque qu'il n'y a aucune table de pique-nique sur notre trajet. Mais qu'importe puisque l'expérience se veut champêtre. Nous étalons donc notre couverture douillette sur l'herbe, en bord de prairie, pour profiter d'une belle vue sur la campagne et les bois. Autour de nous, une nature silencieuse. Juste le son des abeilles butinant les fleurs à proximité. Quel bonheur ! Il n'y a plus qu'à sortir tous les trésors du sac à dos pour " cuisiner " durant quelques minutes et nous délecter sans stress de ces salamis, jambons et fromages régionaux. La fondue, au goût agréable de bière, est onctueuse à souhait, vraiment savoureuse... Lourde ? Mais nooon ! Le vin blanc très parfumé, rafraîchissant... Bref, un moment aussi gourmand que relaxant hors du temps. Et pas culpabilisant du tout puisque avec nos prouesses physiques, nous l'avons franchement bien mérité ce repas ! Une fois que tout est consommé sans modération, nous remballons le matériel pour redescendre tranquillement vers Moulin-du-Ruy. Au bout de ces derniers deux kilomètres de digestion, notamment le long du ruisseau, nous rendons, vers 15h, le sac à dos à Christophe qui se chargera de nos déchets et de notre vaisselle sale. Alors, elle est pas belle la vie ?