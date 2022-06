Bain à bulles, spa, hammam... Échappez-vous le temps d'une journée pour profiter, seule ou en couple, d'un moment de détente et de relaxation en plein coeur de la Wallonie.

Profitez de l'expertise de maîtres

Inde, Chine, Japon, Thaïlande, Brésil, Maroc, Îles de Polynésie... Le Spa Cinq Mondes du Dolce La Hulpe Brussels rassemble le savoir-faire ancestral de diverses cultures et s'appuie sur les médecines traditionnelles pour vous faire découvrir le plaisir de la relaxation, dans le cadre exceptionnel de la forêt de Soignes.

Au programme: 6 salles de soins, 1 bain japonais d'arômes et de fleurs, 1 bain de massage, 2 espaces de soin mains et pieds, 1 grand hammam comprenant 4 tables de gommage, 1 salle double VIP avec un bain japonais double et une terrasse donnant sur un jardin Feng Shui pour les soins de "Félicité à deux", 1 salle de relaxation avec vue sur le jardin.

Infos: 135 chaussée de Bruxelles,1310 La Hulpe.

Détendez-vous dans un endroit insolite

Profitez d'une pause revitalisante dans la grotte de sel, une expérience unique en Belgique! Cette ancienne cave voutée a été recouverte de sel de l'Himalaya et de la Mer Morte. La température ambiante de 20 à 23°C et le taux d'humidité de 40 à 60% recréent un microclimat marin. Venez assister à une séance de 40 minutes, assis dans une chaise-longue, et ressentez les bienfaits de cette atmosphère saline.

Et pour les amateurs de wellness, ce centre met à disposition un salionarium. Dans cet espace plus intimiste, installez-vous sur un lit de briques chauffées à près de 28°C et respirez la vapeur de sel enrichie en oxygène ionisé. Ses bienfaits? Cela assure une meilleure respiration, renforce le système immunitaire et améliore l'efficacité physique.

Infos: 8 rue du Village, 6790 Aubange

Rendez-vous dans un lieu emblématique

On ne les présente plus: les Thermes de Spa sont l'endroit incontournable de Belgique pour se faire chouchouter. Depuis juillet 2021, la ville est de Spa et ses thermes sont d'ailleurs reconnus comme Patrimoine mondial de l'humanité. Ce complexe majestueux mêle tradition et modernité.

Au programme: hammam, sauna (en maillot ou naturiste), aquagym, bébé bulles, relaxation (bol tibétain ou méditation), lumière de wood et infrarouges et soirées "zen after 6".

Infos: Colline d'Annette et Lubin, 4900 Spa

