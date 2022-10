Vous êtes plutôt potiron, chou ou céléri? Faites le plein de saveurs automnales!

Les légumes de saison

Choisir des légumes de saison cultivés localement est à la fois bon pour la planète et l'économie nationale. L'automne fait la part belle aux légumes-racines à savourer dans un plat réconfortant. Et pour Halloween, on se régale avec un velouté au potiron ou une tarte à la citrouille.

Bette

Betterave rouge

Brocoli

Céléri branche

Céléri rave

Chicon

Aubergine

Chicorée frisée

Chicorée scarole

Chou-fleur

Chou blanc

Chou rouge

Chou chinois

Chou de bruxelles

Chou de savoie

Chou frisé

Chou-rave

Courgette

Epinard

Fenouil

Laitue pommée

Laitue Romaine

Mâche

Navet

Oignon ciboule

Panais

Persil

Persil racine

Pomme de terre

Potiron

Radicchio

Radis

Topinambour

Poireau

Champignon

Salade de blé

...

Les fruits de saison

Côté fruits, le choix est plus limité. Vous pouvez néanmoins encore profiter des fraises et framboises de fin de saison. Du moins, si le temps le permet ou que les récoltes estivales ont été généreuses. La châtaigne fait également son grand retour en octobre.

Fraise

Framboise

Poire

Pomme

Coing

Mûre

Châtaigne

Raisin

Figue

null © Färm

Choisir des légumes de saison cultivés localement est à la fois bon pour la planète et l'économie nationale. L'automne fait la part belle aux légumes-racines à savourer dans un plat réconfortant. Et pour Halloween, on se régale avec un velouté au potiron ou une tarte à la citrouille.Côté fruits, le choix est plus limité. Vous pouvez néanmoins encore profiter des fraises et framboises de fin de saison. Du moins, si le temps le permet ou que les récoltes estivales ont été généreuses. La châtaigne fait également son grand retour en octobre.