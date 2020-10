Dès ce 5 octobre, vous pouvez demander gratuitement votre Pass Visit Wallonia, d'une valeur de 80€, pour (re)découvrir la Wallonie et ses plus belles attractions touristiques.

Ce n'est un secret pour personne : le secteur touristique a particulièrement souffert de la crise sanitaire. Histoire de doper le secteur et d'inciter le public à prendre le chemin des musées, villages de charme et autres attractions de Wallonie, la Région wallonne lance dès ce 5 octobre le pass VisitWallonia.

Ce bon à valoir gratuit, d'une valeur de 80€, peut être dépensé chez les opérateurs touristiques wallons participants à l'opération et dont la liste, mise à jour en permanence, figure sur le site VisitWallonia.be. À ce jour, plus de 400 opérateurs touristiques participent à l'action, parmi lesquels, pour ne citer que quelques exemples, les mines de Blengy, le château de Chimay, l'exposition Toutankhamon à la gare des Guillemins ou encore l'Euro Space Center, tout récemment modernisé. Encore mieux : de nombreux gîtes, hôtels et restaurants se retrouvent également dans la liste !

Comment obtenir et utiliser le pass ?

Limité à un par ménage, le Pass Visit Wallonia peut être commandé par tous, que vous résidiez en Wallonie, en Flandre, à Bruxelles ou même à l'étranger. L'offre est toutefois limitée à 60.000 exemplaires (20.000 pass émis chaque mois, d'octobre à décembre).

Concrètement, pour obtenir le pass, il est nécessaire de s'inscrire sur le site VisitWallonia.be à partir du 5 octobre. Après avoir complété le formulaire en ligne, l'utilisateur recevra un e-mail avec un QR code d'une valeur de 80€, dépensable en une seule fois ou de façon fragmentée. Il lui suffira ensuite de présenter ce QR code via smartphone, tablette ou en version imprimée chez l'opérateur de son choix pour en déduire la valeur du ticket d'entrée, de l'addition... - ou une partie de celle-ci si, le solde s'avère insuffisant.

Dernière petite précision : choisissez bien le moment pour commander votre pass ! Celui-ci n'est valable qu'un mois, à partir de la date d'émission du QR code...

