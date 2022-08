La nouvelle réserve naturelle de Flandre zélandaise occidentale regorge d'oiseaux migrateurs.

Le nouveau parc naturel de Waterdunen à Breskens est un des atouts majeurs de la Flandre zélandaise occidentale. Toujours très prévoyants - surtout lorsqu'il s'agit de se prémunir contre les assauts de la mer -, nos voisins d'outre-Moerdijk ont rehaussé de 14 mètres la digue qui sépare le flux et le reflux de l'Escaut occidental et de la mer du Nord de la terre ferme. D'importants travaux d'extraction d'argile ont été entrepris à Breskens. "Cette opération d'extraction d'argile saline qui a nécessité plusieurs expropriations a entraîné la formation de cavités qui se sont remplies d'eau... C'était l'occasion de créer une zone naturelle servant de lieu de transit pour les nombreux oiseaux migrateurs qui passent par Breskens chaque année au printemps et à l'automne" explique le guide Kees Van Oosten de la Stichting Het Zeeuws Landschap. C'est ainsi qu'est né Waterdunen, un site naturel de 350 hectares dont 90 consacrés aux loisirs et aux logements de vacances. Le reste du domaine est entièrement dédié à la nature. Kees nous emmène sur les sentiers et les pontons enjambant les rivières jusqu'aux postes d'observation. Des jumelles s'avèrent indispensables pour observer de près les oiseaux. Avec un peu de chance, on peut apercevoir les 5 stars de Waterdunen: le tadorne, l'aigrette, l'huîtrier, le sterne caugek et le busard des roseaux. Nous n'avons pas eu la chance de les admirer tous mais avons été très impressionnés par le faucon crécerelle prêt à fondre sur sa proie! De Waterdunen, nous prenons le chemin de la digue qui mène au phare de Breskens. Un petit creux? Pas moins de 17 pavillons vous tendent les bras sur les 17 km de plages que compte la Flandre zélandaise occidentale. Rénovés au cours des cinq dernières années, ils symbolisent le caractère bon vivant des Zélandais. L'ancienne école de Groede abrite aujourd'hui une microbrasserie, Het Brouwerslokaal, célèbre pour son mur de plusieurs dizaines de pompes à bière. Avis aux amateurs! À Retranchement, une commune jouxtant Knokke, nous avons rendez-vous avec Soan Lan pour visiter le Zwin néerlandais (accessible gratuitement). Les colonies d'oiseaux qui vivent au Zwin toute l'année, les plantes et les animaux rencontrés en chemin n'ont aucun secret pour elle. Comme la coccinelle de la bryone, reconnaissable à sa couleur orangée et ses 11 points noirs sur le dos. Ce coléoptère sauvage se nourrit exclusivement de bryone, une plante qui prospère dans les dunes. Le Zwin donne une petite idée de ce que sera bientôt Waterdunen: une zone de vasières, de marais, d'oyats, ... Un paradis pour les oiseaux et les ornithologues.