Texture, légèreté, cuisson... Il n'y a pas que le goût des crêpes qui importe. Entre la première crêpe trop souvent brûlée, les nombreux grumeaux dans l'appareil et les bords parfois trop secs, il n'est pas toujours évident de réaliser cette recette pourtant classique. Voici quelques astuces de grand-mère pour préparer des crêpes parfaites.

Un appareil sans grumeau

Les ingrédients solides se mélangent souvent mal aux ingrédients liquides. Il est alors possible que des grumeaux s'invitent dans votre pâte. Pas de panique, voici quelques astuces pour éviter l'apparition de ces indésirables petites masses coagulées :

Faire chauffer le lait : en utilisant du lait légèrement tiède, vous faciliterez d'une part la dissolution de la farine (et de la facule de maïs) et éviterez ainsi l'apparition de grumeaux, et d'autre part, vous réduirez le temps de repos de moitié ;

: en utilisant du lait légèrement tiède, vous faciliterez d'une part la dissolution de la farine (et de la facule de maïs) et éviterez ainsi l'apparition de grumeaux, et d'autre part, vous réduirez le temps de repos de moitié ; Tamiser la farine : avant d'incorporer le lait à la farine, pensez à tamiser la farine à l'aide d'un tamis ou d'un chinois ;

: avant d'incorporer le lait à la farine, pensez à tamiser la farine à l'aide d'un tamis ou d'un chinois ; Mixer l'appareil : pour les grumeaux récalcitrants, pensez à supprimer les agrégats de farine en passant la pâte à crêpes au chinois ou au mixeur plongeant.

Des crêpes légères et moelleuses

À l'heure de la chandeleur, rien de tel que des crêpes à la fois moelleuses et légères.

Laisser reposer la pâte : pensez à laisser reposer la pâte au moins 30 minutes avant de cuire les crêpes à température ambiante, la texture sera plus onctueuse. Si vous avez le temps, filmez-la et laissez-la reposer toute une nuit au frigo, le résultat n'en sera que meilleur ;

: pensez à laisser reposer la pâte au moins 30 minutes avant de cuire les crêpes à température ambiante, la texture sera plus onctueuse. Si vous avez le temps, filmez-la et laissez-la reposer toute une nuit au frigo, le résultat n'en sera que meilleur ; Employer de la fécule de maïs : pour obtenir des crêpes plus moelleuses et surtout plus légères, vous pouvez remplacer une partie de la farine par de la fécule de maïs (par ex : pour 200 g de farine, environ 50 g de fécule de maïs) ;

: pour obtenir des crêpes plus moelleuses et surtout plus légères, vous pouvez remplacer une partie de la farine par de la fécule de maïs (par ex : pour 200 g de farine, environ 50 g de fécule de maïs) ; Ajouter de la bière à la préparation : remplacez l'eau par de la bière blonde, qui apportera un goût subtil très agréable à vos crêpes, tout en les rendant plus légères et moelleuses.

Des crêpes parfumées

Si les crêpes natures sont délicieuses, parsemées de sucre ou de cassonade, il est également possible de parfumer la pâte avant de la cuire.

Ajouter un petit supplément parfumé : rien de tel qu'une cuillère à soupe de rhum ambré, de cointreau, de calvados, de cidre ou de tout autre alcool, de fleur d'oranger, ou encore le zeste d'une demi orange pour parfumer vos crêpes ;

: rien de tel qu'une cuillère à soupe de rhum ambré, de cointreau, de calvados, de cidre ou de tout autre alcool, de fleur d'oranger, ou encore le zeste d'une demi orange pour parfumer vos crêpes ; Faire infuser une gousse de vanille dans le lait : pour ceux qui n'aiment pas l'alcool, vous pouvez également faire infuser une gousse de vanille fendue dans le lait porté à ébullition. Laissez ensuite le lait tiédir avant de l'ajouter à votre appareil. Effet garanti !

La cuisson parfaite

On a souvent tendance à rater sa première crêpe, soit parce qu'elle est trop cuite, soit parce qu'elle colle trop à la poêle, soit elle prend trop de temps pour cuire.

Bien faire chauffer la poêle : la poêle doit être bien chaude pour la cuisson de votre première crêpe. Idéalement, sa température devrait atteindre les 200°C. Pour contrôler la chaleur de votre poêle, versez quelques gouttes d'eau dedans. Quand elle est bien chaude, l'eau rebondit et forme des petites billes ;

: la poêle doit être bien chaude pour la cuisson de votre première crêpe. Idéalement, sa température devrait atteindre les 200°C. Pour contrôler la chaleur de votre poêle, versez quelques gouttes d'eau dedans. Quand elle est bien chaude, l'eau rebondit et forme des petites billes ; Bien graisser la poêle : n'oubliez pas de mettre du beurre ou une huile neutre dans votre poêle afin d'éviter que les crêpes ne collent. Utilisez un petit bol avec du beurre fondu (ou huile) et trempez-y une petite boule de papier essuie-tout pour graisser la poêle après chaque crêpe.

Les ingrédients solides se mélangent souvent mal aux ingrédients liquides. Il est alors possible que des grumeaux s'invitent dans votre pâte. Pas de panique, voici quelques astuces pour éviter l'apparition de ces indésirables petites masses coagulées :Des crêpes légères et moelleusesÀ l'heure de la chandeleur, rien de tel que des crêpes à la fois moelleuses et légères. Si les crêpes natures sont délicieuses, parsemées de sucre ou de cassonade, il est également possible de parfumer la pâte avant de la cuire.On a souvent tendance à rater sa première crêpe, soit parce qu'elle est trop cuite, soit parce qu'elle colle trop à la poêle, soit elle prend trop de temps pour cuire.