La tendance actuelle est au minimalisme : les murs se parent de blanc et de noir, le superflu disparaît au profit du strictement nécessaire et les lignes épurées prédominent dans ce décor ordonné. Trop ordonné à votre goût? N'hésitez pas à rajouter quelques touches de couleurs pour égayer votre intérieur! Nos astuces.

Des tissus colorés

Une astuce simple et efficace pour faire entrer de la couleur chez soi, sans réaliser des travaux, est de multiplier les tissus colorés dans notre intérieur. Tapis, rideaux, nappes, parures de lit, coussins... Les éléments ne manquent pas. Alors faites parler votre imagination et votre créativité !

Repeindre son mobilier

Et pourquoi pas transformer votre vieux mobilier? Rien de tel qu'un coup de pinceau pour redonner vie à vos anciens meubles. C'est l'astuce idéale pour moderniser votre intérieur, sans pour autant racheter de nouvelles armoires.

Un coup de pinceau au mur

Autre idée originale: jouer avec les couleurs pour redynamiser les murs. Tout est dans le détail ! Un interrupteur blanc? Encadrez-le grâce à un trait de peinture colorée pour le faire ressortir. Des détails en relief ? Peignez-les! Amusez-vous et n'ayez pas peur des teintes plus flashy.

De la décoration à foison

Enfin, dernière étape : la décoration. Finis les vases tristement blancs ou la vaisselle épurée, misez sur le rouge, le jaune, le vert ou le bleu!

