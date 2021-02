Consommer l'eau du robinet est un choix aussi économique qu'écologique. Mais son goût parfois chloré lui donne mauvaise réputation. Il existe pourtant quelques astuces pour rendre cette eau plus agréable à boire.

Beaucoup ont cette idée reçue que l'eau en bouteille est de meilleure qualité que l'eau du robinet. Et pourtant, à cause de son contenant, cette eau présente de fines quantités de micro-plastiques nocives pour la santé, mais aussi pour l'environnement.

En Belgique, l'eau du robinet est soumise à des normes strictes qui garantissent une consommation saine pour l'homme. L'eau du robinet est donc tout à fait potable et il ne faut pas craindre de la boire. Mais son goût parfois étrange - la composition, et donc le goût, de cette eau potable varie en fonction des régions - peut en rebuter certains. Heureusement, des solutions existent pour lui donner un meilleur goût.

Pourquoi un goût de calcaire ou de chlore ?

D'une région à l'autre, le goût de l'eau du robinet peut varier selon la propriété des roches et des sols qu'elle traverse. Les eaux plus fortement minéralisées (calcium, magnésium, etc.) ont alors une saveur plus forte, qui peut parfois déranger. L'eau calcaire est en réalité une eau qui contient du carbonate de calcium et de magnésium.

Avant d'arriver à votre robinet, l'eau doit parfois parcourir de larges distances dans les canalisations. Pour préserver la qualité de l'eau tout au long de son parcours et éviter tout risque de contamination par les bactéries, il est donc parfois nécessaire d'injecter de très faibles doses de chlore. Loin d'être nocive, cette infime quantité de chlore désinfecte l'eau efficacement et vous met à l'abri d'une éventuelle contamination. Néanmoins, il peut arriver que ce chlore procure à votre eau une odeur et un goût désagréables.

Débarrassez-vous de ce goût que je ne saurais boire !

Laissez reposer votre eau : pour faire passer le goût chloré, rien de plus simple ! Versez votre eau du robinet dans une carafe et laissez-la reposer quelques minutes au réfrégirateur ou à l'air libre. Le froid élimine le goût désagréable de l'eau du robinet.

Filtrez l'eau : pour filtrer l'eau, la carafe filtrante reste l'un des systèmes les plus pratiques. À condition de bien l'utiliser. Pensez à changer le filtre régulièrement, à nettoyer votre carafe et à ne conserver l'eau que pendant 24h maximum. Il existe également des filtres à installer directement à la sortie du robinet.

Infusez des fruits : si vous le souhaitez, vous pouvez également aromatiser votre eau. Évitez les sirops industriels, et préférez les éléments naturels, tels qu'une branche de menthe, des rondelles de citron ou d'orange ou même un mélange de fruits rouges...

Purifiez l'eau avec du charbon végétal actif : faites tremper un petit bâton de charbon dans 1L d'eau, entre quatre et huit heures. Le charbon va alors agir comme un aimant envers les molécules chimiques qui pourraient persister dans l'eau du robinet.

