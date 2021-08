La fin de l'été marque le début de la saison des potirons, courges butternut, potimarrons et autres pâtissons. Mais saviez-vous qu'il était possible d'en consommer les graines ou d'utiliser celles-ci au jardin ?

Comme toutes les autres graines, les graines de courge contiennent chacune une plante en miniature, lovée dans une enveloppe protectrice, avec une réserve de nourriture nécessaire à sa germination. Il s'agit donc d'un concentré de nutriments. Or, dans la plupart des cas, lors de la préparation d'un potiron ou d'une courge butternut, les graines finissent à la poubelle ou au compost, considérées comme impropres à la consommation.

"En réalité, les graines de toutes les variétés comestibles de courges peuvent se consommer, souligne Jean-Luc Wanzoul, professeur à l'Institut technique horticole de Gembloux. Pour ce faire, il suffit de les extraire, d'en retirer tous les filaments de chair, de bien les laver et de les laisser sécher quelques jours à plat sur du papier essuie-tout." Elles peuvent ensuite être mangées simplement séchées, grillées au four ou torréfiées à la poêle, en tant qu'amuse-gueules à l'apéro ou pour rajouter du croustillant aux salades. Riches en magnésium et antioxydants, elles possèdent aussi une haute teneur en fibres.

"Ceci étant, pour bénéficier de toutes les propriétés des graines de citrouille et autres courges, il est préférable de les consommer crues ou séchées, plutôt que rôties, précise Serge Pieters, professeur de diététique à la Haute-école Léonard de Vinci. Par ailleurs, En raison de leur teneur en gras insaturés et polyinsaturés, les graines de courge décortiquées sont sujettes au rancissement." Mieux vaut donc les conserver au réfrigérateur et les consommer dans des délais raisonnables !

Au jardin

Il est aussi possible d'utiliser ces graines au jardin, afin de les planter au printemps suivant. Là encore, il suffit de les faire sécher préalablement, selon le même mode opératoire qu'indiqué ci-dessus. Mais attention ! "Si vous cultivez dans votre jardin différentes variétés de courges, le semis des graines que vous récolterez ne donnera pas toujours un produit intéressant, met en garde Jean-Luc Wanzoul. En effet les cucurbitacées s'hybrident facilement, les graines ressemées peuvent parfois donner une plante totalement différente de la variété initiale... et quelque fois des fruits immangeables." C'est notamment le cas si vous cultivez à la fois des courges comestibles et des courges décoratives, comme les coloquintes. Par contre, ces hybridations aléatoires peuvent parfois donner des résultats intéressants s'il n'y a que des espèces consommables. Libre à vous de tenter l'aventure du potimarron butternut ou du poti-pâtisson !

