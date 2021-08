Nausicaa, l'attraction touristique de Boulogne-sur-Mer qui vous plonge presque littéralement dans la vie sous-marine, existe depuis exactement 30 ans. Le Centre national de la mer, situé sur la côte d'Opale française, a subi de nombreuses transformations au cours de cette période et est aujourd'hui considéré comme le plus grand aquarium d'Europe avec près de 60 000 animaux marins et 1 600 espèces. Petite visite des lieux!

Depuis son récent agrandissement et sa rénovation en 2018, Nausicaa a pris la forme d'une raie manta. L'aquarium est situé directement sur la plage et semble sortir tout droit de la mer. Pour ceux qui n'y sont pas encore allés : le centre a été doté d'un hall d'entrée bien aménagé et, alors qu'il donnait auparavant une impression très privée, de grandes fenêtres donnent maintenant, à certains endroits, une vue sur la mer. Dans le tout nouveau restaurant Calypso, par exemple, vous pouvez déjeuner avec une vue sur la jetée.

Théâtre sous-marin

Mais l'ajout le plus spectaculaire est la nouvelle aile avec le Grand Bassin, dans lequel 10000 m3 d'eau forment l'habitat des requins gris, des raies et des poissons colorés. La source d'inspiration de ce nouveau bassin est l'écosystème océanique qu'on retrouve autour de l'île de Malpelo, près de la Colombie.

Optez pour le parcours "Voyage en Haute Mer" et découvrez les profondeurs de la mer. L'escalator qui vous amène au bon niveau est entouré d'écrans numériques qui projettent des images de la mer et des vagues qui éclaboussent. La visite est conçue de telle sorte que vous vous promenez tout autour du grand aquarium, à différents niveaux de profondeur, afin d'avoir une vue sur les divers habitants qui peuplent l'océan. Vous traversez le Grand Bassin en empruntant un tunnel de plus de 18 mètres de long, situé à l'étage le plus élevé au-dessus de la surface. Le point culminant est sans aucun doute le théâtre sous-marin. Ici, vous prenez place sur des gradins pour observer la vie sous-marine à travers une baie vitrée de 5 mètres de haut et de 20 mètres de long. À ne pas manquer : la raie aigle qui semble voler dans l'eau, la raie manta géante et les requins. Dans un aquarium plus petit, des méduses dorées dansent un ballet gracieux.

Aquarium Nausicaa © Nausicaa

Plus que du tourisme

Depuis son ouverture en 1991, Nausicaa est non seulement une destination touristique, mais aussi un centre de recherche scientifique et un lieu d'éducation et de sensibilisation. Ce n'est donc pas une coïncidence si les deux expositions qui marquent son 30e anniversaire portent sur le changement climatique. L'une d'elles présente des oeuvres du photographe belge Christian Clauwers. Ce chercheur et artiste s'est rendu au pôle Nord et au pôle Sud pour capturer des photos de paysages enneigés.

Dans son exposition "Sentinelles du Climat", vous pouvez observer comment les ours polaires, les otaries à fourrure et les pingouins se frayent un chemin entre la neige et la glace, mais aussi comment ils luttent pour leur survie dans leur habitat en déclin à cause de la fonte des glaces. La deuxième exposition "In the eye of the climate hurricane" en parle également. L'expérience cinématographique immersive qui en fait partie ne laisse rien à l'imagination et montre ce qui se passera si nous ne faisons rien contre le changement climatique. À la fin de l'exposition, des conseils sur ce que nous pouvons faire sont donnés aux visiteurs. Parce qu'il y a encore de l'espoir.

Nausicaa - otarie © Nausicaa

Lagune avec des requins

La section déjà existante - Des Rivages et des Hommes - a également été enrichie visuellement par des écrans numériques, dont la qualité est parfois si nette qu'on ne peut pas toujours distinguer l'image de la réalité. Ici aussi, il y a beaucoup d'informations sur les changements climatiques. Le point culminant de cette section reste le lagon tropical avec les terrifiants requins-taureau (2,5 mètres) et le requin-nourrice, peut-être encore plus effrayant. Le spécimen de Nausicaa est une femelle de 2,30 mètres. Son âge est estimé à environ 30 ans, ce qui en fait l'un des plus anciens habitants de l'aquarium. Le bassin californien, avec ses lions de mer, est également une grande attraction. Enfin, n'oubliez pas le bassin tactile, qui vous réserve une expérience unique : approchez la main de la surface de l'eau et caressez les animaux marins qui peuplent ce bassin!

Conseil : prévoyez suffisamment de temps pour une visite de l'aquarium Nausicaa. Depuis Bruxelles, il faut compter environ 2h30 de route. Et depuis l'agrandissement de 2018, il vous faudra au moins une journée pour visiter le centre marin. Il est également agréable de combiner cette visite avec une balade sur la grande plage de sable de Boulogne-sur-Mer.

Nausicaa. Plus d'infos sur www.nausicaa.fr/

Depuis son récent agrandissement et sa rénovation en 2018, Nausicaa a pris la forme d'une raie manta. L'aquarium est situé directement sur la plage et semble sortir tout droit de la mer. Pour ceux qui n'y sont pas encore allés : le centre a été doté d'un hall d'entrée bien aménagé et, alors qu'il donnait auparavant une impression très privée, de grandes fenêtres donnent maintenant, à certains endroits, une vue sur la mer. Dans le tout nouveau restaurant Calypso, par exemple, vous pouvez déjeuner avec une vue sur la jetée.Mais l'ajout le plus spectaculaire est la nouvelle aile avec le Grand Bassin, dans lequel 10000 m3 d'eau forment l'habitat des requins gris, des raies et des poissons colorés. La source d'inspiration de ce nouveau bassin est l'écosystème océanique qu'on retrouve autour de l'île de Malpelo, près de la Colombie.Optez pour le parcours "Voyage en Haute Mer" et découvrez les profondeurs de la mer. L'escalator qui vous amène au bon niveau est entouré d'écrans numériques qui projettent des images de la mer et des vagues qui éclaboussent. La visite est conçue de telle sorte que vous vous promenez tout autour du grand aquarium, à différents niveaux de profondeur, afin d'avoir une vue sur les divers habitants qui peuplent l'océan. Vous traversez le Grand Bassin en empruntant un tunnel de plus de 18 mètres de long, situé à l'étage le plus élevé au-dessus de la surface. Le point culminant est sans aucun doute le théâtre sous-marin. Ici, vous prenez place sur des gradins pour observer la vie sous-marine à travers une baie vitrée de 5 mètres de haut et de 20 mètres de long. À ne pas manquer : la raie aigle qui semble voler dans l'eau, la raie manta géante et les requins. Dans un aquarium plus petit, des méduses dorées dansent un ballet gracieux.Depuis son ouverture en 1991, Nausicaa est non seulement une destination touristique, mais aussi un centre de recherche scientifique et un lieu d'éducation et de sensibilisation. Ce n'est donc pas une coïncidence si les deux expositions qui marquent son 30e anniversaire portent sur le changement climatique. L'une d'elles présente des oeuvres du photographe belge Christian Clauwers. Ce chercheur et artiste s'est rendu au pôle Nord et au pôle Sud pour capturer des photos de paysages enneigés. Dans son exposition "Sentinelles du Climat", vous pouvez observer comment les ours polaires, les otaries à fourrure et les pingouins se frayent un chemin entre la neige et la glace, mais aussi comment ils luttent pour leur survie dans leur habitat en déclin à cause de la fonte des glaces. La deuxième exposition "In the eye of the climate hurricane" en parle également. L'expérience cinématographique immersive qui en fait partie ne laisse rien à l'imagination et montre ce qui se passera si nous ne faisons rien contre le changement climatique. À la fin de l'exposition, des conseils sur ce que nous pouvons faire sont donnés aux visiteurs. Parce qu'il y a encore de l'espoir.La section déjà existante - Des Rivages et des Hommes - a également été enrichie visuellement par des écrans numériques, dont la qualité est parfois si nette qu'on ne peut pas toujours distinguer l'image de la réalité. Ici aussi, il y a beaucoup d'informations sur les changements climatiques. Le point culminant de cette section reste le lagon tropical avec les terrifiants requins-taureau (2,5 mètres) et le requin-nourrice, peut-être encore plus effrayant. Le spécimen de Nausicaa est une femelle de 2,30 mètres. Son âge est estimé à environ 30 ans, ce qui en fait l'un des plus anciens habitants de l'aquarium. Le bassin californien, avec ses lions de mer, est également une grande attraction. Enfin, n'oubliez pas le bassin tactile, qui vous réserve une expérience unique : approchez la main de la surface de l'eau et caressez les animaux marins qui peuplent ce bassin!Conseil : prévoyez suffisamment de temps pour une visite de l'aquarium Nausicaa. Depuis Bruxelles, il faut compter environ 2h30 de route. Et depuis l'agrandissement de 2018, il vous faudra au moins une journée pour visiter le centre marin. Il est également agréable de combiner cette visite avec une balade sur la grande plage de sable de Boulogne-sur-Mer.Nausicaa. Plus d'infos sur www.nausicaa.fr/