Que les jardins sont beaux en cette période où ils sont fleuris! Mais une fleur n'a qu'une courte durée de vie: une fois fanée, il convient de l'ôter de la plante au plus vite.

Ôter les fleurs fanées est un geste à accomplir tout au long de la belle saison. Les fleurs fanées peuvent en effet pourrir: elles deviennent alors vectrices de maladies et peuvent attirer les ravageurs. Par ailleurs, il ne faudrait pas oublier que la fleur est l'organe reproducteur de la plante: ôter les fleurs fanées empêche cette dernière de produire des fruits et des graines - ce qui l'obligerait à puiser massivement dans ses réserves - et favorise l'émergence de nouvelles fleurs, puisque la plante essayera à tout prix de se reproduire... Empêcher une plante de monter en graine limite également les semis spontanés et les risques de voir une plante devenir trop envahissante dans un parterre. Enfin, en fin de floraison, ôter les fleurs fanées permet aux plantes vivaces d'accumuler davantage de réserves pour l'année suivante.

Comment faire? Pour les annuelles, saisissez la base de la fleur entre le pouce et l'index et tirez. Vous pouvez aussi utiliser des ciseaux à fleurs. Si l'inflorescence se situe sur un pédoncule, n'oubliez pas de l'ôter également. Gardez quelques fleurs en fin de saison, pour en récupérer les graines. En ce qui concerne les plantes bulbeuses, coupez l'intégralité de la tige florale, en prenant soin de ne pas abîmer le feuillage. Pour les vivaces et les arbustes, la coupe se fait au sécateur, au niveau des tiges défleuries, au-dessus du feuillage.

Quelques rares plantes à fleurs restent décoratives très longtemps lorsqu'elles se fanent en se desséchant: il en va ainsi de l'hortensia. Ses fleurs desséchées décorent le jardin tout l'hiver et protègent les nouveaux bourgeons du froid!

Conseils donnés par Jean-Luc Wanzoul, professeur à l'institut technique horticole de Gembloux.

