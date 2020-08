Certaines oeuvres d'art ont besoin de respirer le grand air pour se sublimer. Que ce soit dans un parc, dans un bois, au hasard d'un détour en ville ou en pleine nature, l'art se savoure aussi pleinement à l'air libre.

L'ART, l'ARCHITECTURE ET LE PAYSAGE

L'impressionnante maquette d'église presque transparente du duo d'architectes flamands Pieterjan Gijs et Aernout Van Vaerenbergh figure au Top 10 des attractions touristiques de Belgique. L'église entièrement construite en lattes métalliques fait partie d'un itinéraire artistique de 12 installations dispersées entre Genk, Hasselt et Borgloon. Les oeuvres de Rinus Van de Velde, Aeneas Wilder et Fred Eerdekens entre autres invitent à jeter un regard différent sur le paysage. ART IN PUBLIC SPACE, Hasselt, Genk, Borgloon-Heers. www.z33.be/bezoek/kunst-in-de-open-ruimteEn visitant Namur, n'hésitez pas à lever les yeux ! Vous risquez bien de vous retrouver nez à nez avec d'amusantes statuettes, disséminées un peu partout sur les façades du centre-ville. Ces 45 sculptures miniatures, dues à l'artiste espagnol Isaac Cordal, renvoient à quantité de problématiques modernes, du consumérisme au réchauffement climatique. Si un plan recense les principales localisations de ces oeuvres, il n'est pas complet : d'autres personnages ont été cachés au hasard des rues ! Bref, il va falloir ouvrir l'oeil, et le bon... www.namur.be > loisirs > culture D'étranges créatures hantent les bois d'Ellezelles, près de Renaix. Elles sont nées de l'imagination de Watkyne, célèbre artiste local. De 1984 à sa mort, il n'a eu de cesse de créer toutes sortes de personnages insolites pour égayer un sentier de 7 km. Sorcières, loups garous, lutins et autres créatures fantasmagoriques sont réalisés en béton, en bronze, en polyester ou en matériaux recyclés. Même les arbres ont des yeux à Ellezelles ! Le Sentier de l'Étrange offre également l'occasion de contempler les superbes paysages du Pays des Collines et des Ardennes Flamandes. Le Sentier de l'Étrange, Ellezelles. www.ellezelles.be La localité de Sart Tilman, non loin de Liège, possède un musée en plein air sur un site de quelque 700 hectares. Le musée, géré par l'Université de Liège et la Communauté française, fait la part belle à la sculpture contemporaine de plein air en Belgique francophone. De nombreuses oeuvres d'art, créées pour le site, sont souvent exposées dans les environs. Celles qui n'ont pas été spécialement créées pour le parc sont intégrées dans le décor. Vous découvrirez, entre autres, des oeuvres de Pierre Alechinsky, George Grard, Luis Salazar et Rik Wouters. Musée en plein air, Sart Tilman. www.museepla.uliege.beLe Middelheimmuseum à Anvers est sans aucun doute le musée en plein air le plus célèbre de Flandre. En un demi-siècle, le musée a réuni près de 1.800 oeuvres dont certaines sont exposées dans le superbe parc paysager de 30 hectares. Les oeuvres d'Auguste Rodin, Henri Moore, Rik Wouters, Ai Weiwei, Richard Deacon... illustrent plus de cent ans d'art plastique. Outre la gestion de l'impressionnante collection fixe, le musée organise régulièrement des visites privées et en groupe dans le parc. Middelheimmuseum, Anvers. Du mardi au dimanche, de 10 à 20 h, selon la saison. www.middelheimmuseum.be La Verbeke Foundation est une initiative privée des collectionneurs d'art contemporain Geert et Carla Verbeke-Lens. Elle offre plus de 20.000 m2 d'espaces couverts sur un terrain planté d'arbres de 12 hectares. Les oeuvres sont présentées en mouvement, de façon aléatoire, sans véritable recherche d'harmonie, comme dans le monde sauvage. Les propriétaires ne cachent pas leur préférence pour les oeuvres de bioartistes et de sculpteurs qui travaillent les matériaux vivants. Des grands noms comme Koen Deprez et Joost Pauwaert sont régulièrement invités à faire montre de leur dextérité. Verbeke Foundation vzw, Kemzeke. De jeudi à dimanche, de 11 à 18 h. www.verbekefoundation.com Les Sentiers d'Art en Condroz-Famenne forment une boucle de 141 km ponctuée de 42 oeuvres d'art au coeur de la nature, l'idéal pour les amateurs d'art et de randonnée. Le parcours traverse les communes de Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey et Somme-Leuze. Il est possible d'étaler la randonnée sur plusieurs jours et de loger dans un des 7 abris artistiques et poétiques. De petites boucles de 6 à 16 km sont proposées tout le long du parcours. Il est également possible de découvrir les oeuvres d'art en suivant les itinéraires vélos et VTT. Sentiers d'Art en Condroz-Famenne. www.sentiersdart.be Le festival artistique Beaufort a lieu tous les trois ans à la côte. Des dizaines d'artistes décorent les digues, les plages et les dunes tout le long du littoral. Les communes côtières ont acquis plusieurs oeuvres des éditions précédentes qui constituent le Beaufort Sculpture Park permanent. Même si vous n'êtes pas un fervent admirateur des " boîtes de conserve " d'Arne Quinze ou des bébés surdimensionnés de David Cerny au casino de Blankenberge, Beaufort vous permet d'apprécier la quintessence de la sculpture contemporaine sur un parcours de 67 km, à découvrir à vélo ou en tram. Une trentaine d'installations attend votre visite. Beaufort Beeldenpark, de kust. www.beaufortbeeldenpark.be