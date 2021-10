Rendre l'art accessible à tous, tel est l'esprit du Mudia, musée atypique situé en plein coeur de la province de Luxembourg.

Le petit village de Redu ne manque décidément pas d'attraits, notamment depuis l'ouverture en 2018 de ce musée installé dans les 20 salles de l'ancien presbytère. Initié par un couple passionné d'art et appuyé par l'apport d'oeuvres appartenant à des collections privées, belges et internationales, le Mudia n'est pas un musée d'art comme les autres. Certes, il regroupe plus de 300 chefs-d'oeuvre parmi lesquels des signatures majeures de l'histoire de l'art tels que Véronèse, Breughel, Rodin, Picasso, Rops, Klimt, Alechinsky, Giacometti mais aussi Franquin, Hergé ou Geluck. Car ici, on reste ouvert à tous les courants d'art: la peinture, la sculpture mais aussi la bande dessinée, le film d'animation ou la photographie. Mais ce qui est tout autant remarquable, c'est la manière de plonger le visiteur dans ces oeuvres, de les expliquer, de les faire vivre par de judicieux moyens ludiques et interactifs. Comme ce tableau de Jérôme Bosch aux personnages interactifs, ce canon à points permettant de créer sa peinture impressionniste ou encore ce jackpot pointant la valeur de certaines oeuvres. Oui, voici enfin un musée d'art où l'on peut s'amuser!