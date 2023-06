Une cathédrale géante, des rues pittoresques, un port de plaisance, une mirabelle emblématique... Découvrez cette ville française accueillante et toute proche!

Quand on longe Metz (prononcez Mess) pour aller en vacances ou ailleurs, souvent on n'y prête aucune attention. C'est juste un panneau autoroutier, celui d'un lieu qu'on imagine peut-être triste, froid, gris... Erreur! Cette ville fluviale, située au carrefour d'axes routiers majeurs, vaut un détour touristique. Petite info pratique intéressante au passage, Metz peut entièrement se parcourir à pied ou, au besoin, en minibus électrique gratuit.

Sa collection de vitraux (XIIIe - XXIe s.) est la plus importante d'Europe. Les 6.500 m2 vitrés valent d'ailleurs à ce vaisseau gothique le surnom de "Lanterne du Bon Dieu". Plusieurs baies, aux couleurs vives, portent la signature d'artistes tels que Jacques Villon, Kimsooja ou encore Marc Chagall. Ce dernier illustrant des passages de l'Ancien Testament comme les Dix Commandements donnés à Moïse. Vous voulez encore plus de vitraux exceptionnels? Loin de l'agitation du centre, rendez-vous dans la discrète église Saint-Maximin. Là, le coeur et la chapelle sont sublimés par les couleurs pastel de l'oeuvre de Jean Cocteau. Pensez également à faire un saut à l'église Saint-Pierre-aux-Nonnains. Là, pas de vitraux mais c'est une des plus vieilles églises du monde! Les passionnés d'histoire visiteront certainement aussi le Musée de la Cour d'Or, avec ses vestiges de thermes gallo-romains. Quant aux fans d'art moderne et contemporain, ils investiront le Centre Pompidou-Metz à l'architecture surprenante. De l'Antiquité au XXe siècle, Metz se caractérise par un remarquable éclectisme architectural. Ne manquez pas le Quartier impérial, une exceptionnelle illustration de l'urbanisme germanique. Eh oui puisqu'à la suite de la guerre de 1870, l'Alsace-Lorraine a été annexée à l'Empire allemand jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Flânez dans l'avenue Foch, véritable caléidoscope, laboratoire stylistique pour admirer les villas de styles roman, gothique, Renaissance, baroque, Art déco, Jugendstil... Grand symbole de la germanisation de la ville: la fascinante gare! Ce gigantesque édifice de style néo-roman (300 m de long! ) a d'ailleurs été élu plusieurs fois plus belle gare de France. Déambulez dans la galerie pour découvrir les chapiteaux des colonnes représentants des scènes de vie. Autre quartier, autre ambiance, la place Saint-Louis (XIIIe s.) aux allures d'Italie cette fois. Avec ses arcades et toitures basses, cette jolie place qui accueillait jadis foires et marchés, est parsemée d'agréables terrasses. Encore envie de remonter le temps? Observez l'héritage médiéval de la ville à la Porte des Allemands (XIII-XVe s.). Il ne subsiste que deux des 12 portes. Cette véritable forteresse à l'entrée Est de Metz, qui accueille aujourd'hui des expositions, est accessible via le circuit des remparts, le long de la Seille. Au fait, saviez-vous qu'avec ses 480 ha de verdure, Metz compte parmi les villes les plus vertes de France? Aménagé dans les années 70, le Plan d'eau constitue une des promenades les plus prisées des Messins. Nous sommes partis à la découverte de l'environnement et de l'histoire de la ville en bateau à énergie solaire. Au programme: glisser sur cinq bras de la Moselle, en longeant notamment l'île du Nouveau temple protestant. Le décor de cette croisière d'une heure est vraiment reposant! A seulement quelques centaines de mètres du port de plaisance, nous voici carrément en pleine nature mais pourtant toujours à Metz. Au calme, on aperçoit des cormorans et autres hérons cendrés sur les berges... Nous avons évoqué l'architecture, la verdure... reste la gastronomie! Les gourmands s'intéresseront inévitablement à la mirabelle, la spécialité lorraine par excellence. Il y a, chaque été, les Fêtes de la Mirabelle à Metz, avec même l'élection de la Reine de la Mirabelle. C'est que la région fournit jusqu'à 80% de la production mondiale! Cette petite prune dorée se décline en fruits de bouche, en fruits au sirop, en confiture, en spiritueux...Pénétrez sans hésiter dans l'ambiance animée du marché couvert pour vous installer au restaurant convivial "Chez Mauricette". Cette adresse sans chichi est une véritable institution à Metz. Une planche de dégustation permet de savourer de l'excellent fuseau lorrain au goût fumé, de la quiche lorraine, du pâté lorrain ou encore une succulente tarte à la mirabelle. Toujours au marché couvert, la boutique de "La Distillerie de Mélanie" (qui se visite mais se trouve en dehors de Metz) propose divers produits à base de ce fruit emblématique: eaux-de-vie, bonbons, rhums, bières...Pour jouer le jeu à fond et par conscience professionnelle bien entendu, nous avons aussi testé dans divers restaurants du centre, un délicieux cheesecake, un parfait glacé et un café lorrain. Tous à la mirabelle, évidemment!