Le Boléro de Ravel, La Tendresse de Bourvil, We are the World, All I ask of you du Fantôme de l'Opéra... En plein confinement, de nombreux artistes et musiciens se réunissent en ligne pour remonter le moral des citoyens, mais surtout pour remercier tous les héros du corona.

Le Boléro de Ravel

Diffusée sur YouTube, la version de ce classique universel interprétée par l'Orchestre national de France fait aujourd'hui plus de 1.500.000 vues. Un succès bien mérité !

We are the world

À l'appel de l'artiste Silva, de nombreux talents et artistes belges ont repris le célèbre tube de Michaël Jackson et Lionel Richie. D'abord entonné en vue de lutter contre la famine en Éthiopie (1985), puis réinterprété des années plus tard afin de soutenir les victimes du séisme en Haïti (2010), cet appel à la solidarité mondiale semble être devenu un hymne contre l'épidémie de coronavirus.

All I ask of you - The Phantom of the opera

Cette comédie musicale, particulièrement appréciée à Londres, doit certainement une large partie de son succès aux membres de l'orchestre qui accompagnent en musique la troupe d'acteurs et de danseurs présents sur scène chaque jour. Alors que le show a dû être suspendu temporairement, le compositeur Andrew Lloyd Webber a décidé d'interpréter l'un de ses morceaux "All I ask You" au piano. Quelques jours après, les musiciens de l'orchestre lui ont répondu par une vidéo. Frissons garantis !

La Tendresse de Bourvil

L'artiste Valentin Vanderhaegen a réuni 45 musiciens et chanteurs pour créer un clip à partir d'une chanson de Bourvil, La Tendresse. Cette "Symphonie confinée" se veut un hommage à toutes les personnes touchées de près ou de loin par le coronavirus.

L'ode à la joie de Beethoven

Inspiré par les nombreuses initiatives d'artistes, l'orchestre philharmonique de Rotterdam (Pays-Bas) a lui aussi livré une performance étonnante. Le collectif a joué "L'Ode à la joie" (Symphonie nº 9) de Beethoven.

Nessun Dorma de Turandot

700 enfants de nationalité différente, accompagnés par l'orchestre EICO et guidés par le bâton du maestro Germano Neri, ont interprété le célèbre chant tiré de l'opéra Turandot, Nessun Dorma. Un choeur virtuel qui fait naître l'émotion !

Diffusée sur YouTube, la version de ce classique universel interprétée par l'Orchestre national de France fait aujourd'hui plus de 1.500.000 vues. Un succès bien mérité !À l'appel de l'artiste Silva, de nombreux talents et artistes belges ont repris le célèbre tube de Michaël Jackson et Lionel Richie. D'abord entonné en vue de lutter contre la famine en Éthiopie (1985), puis réinterprété des années plus tard afin de soutenir les victimes du séisme en Haïti (2010), cet appel à la solidarité mondiale semble être devenu un hymne contre l'épidémie de coronavirus.Cette comédie musicale, particulièrement appréciée à Londres, doit certainement une large partie de son succès aux membres de l'orchestre qui accompagnent en musique la troupe d'acteurs et de danseurs présents sur scène chaque jour. Alors que le show a dû être suspendu temporairement, le compositeur Andrew Lloyd Webber a décidé d'interpréter l'un de ses morceaux "All I ask You" au piano. Quelques jours après, les musiciens de l'orchestre lui ont répondu par une vidéo. Frissons garantis !L'artiste Valentin Vanderhaegen a réuni 45 musiciens et chanteurs pour créer un clip à partir d'une chanson de Bourvil, La Tendresse. Cette "Symphonie confinée" se veut un hommage à toutes les personnes touchées de près ou de loin par le coronavirus.Inspiré par les nombreuses initiatives d'artistes, l'orchestre philharmonique de Rotterdam (Pays-Bas) a lui aussi livré une performance étonnante. Le collectif a joué "L'Ode à la joie" (Symphonie nº 9) de Beethoven.700 enfants de nationalité différente, accompagnés par l'orchestre EICO et guidés par le bâton du maestro Germano Neri, ont interprété le célèbre chant tiré de l'opéra Turandot, Nessun Dorma. Un choeur virtuel qui fait naître l'émotion !