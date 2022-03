Une fois l'hiver terminé, il va falloir rendre au jardin un bel aspect et réparer les dégâts du gel. Mais pas question de jouer du sécateur n'importe comment.

Début mars, si un coup de froid est toujours possible, les grosses gelées sont théoriquement passées. Il est donc temps de nettoyer le jardin et de tailler les extrémités mortes ou gelées des arbustes. Vous constatez la présence de fentes dans l'écorce? Il s'agit de gélivures, dues à de fortes gelées faisant suite à des températures douces. Evitez de recouvrir la plaie avec de la peinture ou du mastic de cicatrisation qui favorisent l'apparition de champignons lignivores. Laissez la plante cicatriser naturellement... Dans les parterres, taillez les tiges fanées des vivaces et les chaumes des graminées avant l'apparition de nouvelles pousses. Attendez encore un peu pour vos rosiers: des gels sont encore possibles et pourraient brûler les bourgeons. Contentez-vous de les nettoyer superficiellement. Idem pour les haies, qu'il est déconseillé de tailler entre mars et juillet, pour cause de nidification. Avis aux retardataires: il est encore temps de terminer la taille - mais sans tarder! - des arbustes à floraison estivale et des fruitiers ; ne touchez par contre pas aux arbustes à floraison printanière. Ils ne doivent être taillés qu'après la disparition des fleurs. Une fois les tailles réalisées, prenez garde à nettoyer le sol des déchets et à le désherber, pour éviter la propagation des maladies. Apportez un engrais à diffusion lente, incorporé à la terre en griffant le sol, avant de renouveler ou de compléter le paillage avec du broyat, des écorces, etc. Évitez par contre tout bêchage, qui perturbe les micro-organismes du sol et abîme les racines.