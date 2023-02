Mondaine, Marbella? Certes, mais la station balnéaire peut aussi s'enorgueillir d'un très beau centre historique et d'un charme typiquement andalou. Sans oublier l'arrière-pays qui dévoile sa sierra parsemée de ravissants villages blancs.

Le nom de Marbella évoque des images de yachts luxueux, de boîtes de nuit chics, de bars à champagne et de voitures rutilantes. C'est en partie vrai, du moins du côté de Puerto Banús, à l'ouest des vieux quartiers de Marbella. Le long des quais de la marina, les plus belles boutiques de mode, comme Gucci et Chanel, les bars à cocktails et les restaurants impayables se côtoient. Mais cette facette mondaine de Marbella n'a pas toujours existé...

...

Le nom de Marbella évoque des images de yachts luxueux, de boîtes de nuit chics, de bars à champagne et de voitures rutilantes. C'est en partie vrai, du moins du côté de Puerto Banús, à l'ouest des vieux quartiers de Marbella. Le long des quais de la marina, les plus belles boutiques de mode, comme Gucci et Chanel, les bars à cocktails et les restaurants impayables se côtoient. Mais cette facette mondaine de Marbella n'a pas toujours existé...Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ce n'était qu'un très modeste village de pêcheurs avant que le marquis d'Ivanrey décide d'y ouvrir un hôtel et invite ses amis riches et influents à y passer l'hiver. Pour les convaincre, il avance un argument ô combien actuel: les économies de chauffage qu'ils pourront faire! L'un des plus célèbres d'entre eux est le prince Maximilian von Hohenlohe, qui se rend en 1946 à Marbella au volant de sa Rolls Royce et tombe amoureux de l'endroit. Il achète la finca Santa Margarita, où son fils, le prince Alfonso von Hohenlohe, crée en 1953 le Marbella Club, qui sera pendant des décennies le point de ralliement de la jet set. Dans les années 1960, toutes les stars du cinéma y sont passées: Rock Hudson, Sophia Loren, Grace Kelly... Ils s'y mélangent avec les membres de grandes familles européennes, comme les Bismark, les Thurn und Taxis, les Rothschild, les Thyssen-Bornemisza... C'est ainsi que Marbella commence à se tailler une solide notoriété. Pendant la décennie suivante, le tourisme côtier s'y est considérablement développé. Aujourd'hui, de nombreux bars et restaurants sont installés le long du Paseo Marítimo, la promenade qui longe la plage et s'étire de Marbella à Puerto Banús. Ils forment une chaîne quasi ininterrompue de beachclubs et de restos très chics. Mais on y trouve aussi des chiringuitas plus typiques, ces cabanons de plage où on mange sur le pouce plats de poisson et autres en-cas. Vous les trouverez surtout si vous poursuivez, à pied ou à vélo, au-delà de Puerto Banús jusqu'au hameau de San Pedro de Alcantara. Celui-ci fait partie de la commune de Marbella, mais se révèle bien plus paisible et a su garder son caractère traditionnel andalou. Mais revenons à notre point de départ: le Paseo, dans le centre de Marbella. Derrière la promenade se cache le vieux Marbella, le fameux casco antiguo. Dans ce centre historique aux rues étroites et pavées, aux charmantes boutiques et aux jolies petites places, on peut encore humer l'atmosphère typique de l'Andalousie. C'est aux orangers que la place centrale doit son nom, Plaza de los Naranjos. Elle séduit au premier coup d'oeil par ses bâtiments majestueux, comme la Casa del Corregidor, du XVIe siècle, et la Casa Consistorial, qui sert aujourd'hui d'hôtel de ville. L'église Ermita di Santiago date du XVe siècle, lorsque les rois catholiques d'Espagne ont repris la ville aux musulmans. Avant, une mosquée se dressait à cet endroit. En Andalousie, l'époque arabe est omniprésente, car les Maures ont régné ici pendant huit cents ans.Si vous visitez le château d'Alcabaza, vous déambulerez sur un fragment de muraille arabe préservée. En passant par le Parque de Alameda, un petit parc botanique avec des palmiers, des fleurs tropicales, des fontaines et de jolis bancs ornés de carreaux de céramique, on débouche sur l'Avenida del Mar, qui relie le vieux Marbella à la plage. Une balade aux allures de musée en plein air, avec ses statues en bronze de Dalí. Marbella est également un excellent point de chute pour excursionner vers Malaga ou Ronda, la ville coupée en deux par une vertgineux canyon. Vous pouvez aussi visiter l'un des nombreux villages immaculés dans l'intérieur du pays. Mijas, l'une des plus jolies villes voisines est à une demi-heure de route de Marbella. Depuis cette ville aux maisons blanchies à la chaux, qui semblent faire corps avec la montagne, on découvre un panorama à couper le souffle sur la Costa Del Sol. Les ruelles sinueuses, les ânes-taxis, les pots de fleurs colorés accrochés aux murs, la Plaza de Toros... tout évoque l'ancien style de vie andalou. Le glamour des clubs de plage le long de la promenade de Marbella semble bien loin!