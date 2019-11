Les 16 et 17 novembre prochains, le premier Salon des vignerons wallons se tiendra à l'Arsonic de Mons. L'occasion de découvrir des vins bien de chez nous, dont la qualité ne cesse d'augmenter !

La nouvelle avait fait sensation : en mai dernier, la Cuvée prestige du Chant d'Eole, un vin produit à Quévy dans le Hainaut, remportait la grande médaille d'or du prestigieux Concours international de Bruxelles 2019, devant 750 vins mousseux issus du monde entier. Des bulles wallonnes qui détrônent les plus grands champagnes, voilà qui pourrait paraître étonnant !

Et pourtant... Cette médaille d'or n'est pas le seul trophée remporté par les vins belges - et plus spécifiquement les vins wallons - lors de cette édition : huit autres mousseux du sud du pays ont été primés pour leur qualité (voir encadré). De quoi faire dire aux organisateurs du concours Mondial de Bruxelles (qui, paradoxalement, se tient... en Suisse) que ces excellents résultats assuraient désormais une place de choix à la Belgique sur la carte des vins.

Le palmarès des vins wallons au concours mondial de Bruxelles : Grande médaille d'or : Chant d'Eole Brut Blanc de Blancs - Cuvée prestige 2014

Médaille d'or : Chant d'Eole Brut Blanc de Blancs 2016, Chant d'Eole Brut Rosé 2016, L'insoumise Blanc 2017, Rufus Chardonnay Brut Sauvage, Chapitre Brut Nature.

Médaille d'argent : Brut de Bioul 2017, Ruffus Rosé Brut.

Des vins par douzaine

Depuis une vingtaine d'années, le secteur viticole wallon n'a cessé de se professionnaliser et d'augmenter la qualité de sa production, qui dépasse désormais le million de bouteilles annuelles. Au regard des quantités embouteillées outre-Quiévrain, cela reste confidentiel, mais le vin wallon commence tout doucement à se faire une place sur les tables et dans les verres. Selon certains spécialistes, la profusion de sols calcaires combinée à l'utilisation de cépages interspécifiques et au réchauffement climatique pourrait même faire de la Wallonie, dans les prochaines années, un nouvel Eldorado du vin.

Dubitatif ? La meilleure façon de se faire une idée est encore de partir à la rencontre des producteurs et de leurs dives bouteilles ! C'est ce que propose le Salon des vignerons de Wallonie, en mettant en lumière les principaux acteurs du monde viticole wallon, soit pas moins de douze châteaux, domaines ou vignobles. Des rencontres ponctuées par deux spectacles : le samedi, un concert du compositeur/chef d'orchestre belge Jean-Paul Dessy et le dimanche, un one-man show du plus célèbre sommelier de Belgique, Eric Boschman.

Salon des vignerons de Wallonie, samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019, de 11 à 18h, Arsonic, rue de Nimy 138, 7000 Mons. Plus d'infos : www.vigneronsdewallonie.be ou sur la page Facebook de l'événement.